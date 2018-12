Red Bull: “Ricciardo heeft het met ons uitgemaakt”

Maanden later hebben ze het verdriet nog niet kunnen verwerken.

Het mag misschien maanden geleden zijn sinds Daniel Ricciardo’s vertrek naar Renault werd aangekondigd, nog altijd steekt het met kop en schouders boven de alle andere gebeurtenissen uit. Niemand had kunnen bedenken dat de immer glimlachende Australiër zijn jarenlange werkgever zou verlaten ten faveure van een team dat tegenwoordig allesbehalve meestrijd om de winst. Maanden nadat de beslissing werd bekendgemaakt blikt de energiedrankgigant terug op het voorval.

Uit het gesprek met Motorsport.com wordt wel duidelijk dat de leiding van Red Bull nog altijd een beetje verbaasd is over het feit dat Daniel Ricciardo eieren voor zijn geld heeft gekozen en naar het fabrieksteam van Renault is vertrokken. Heel blij waren ze er dan ook niet mee. Teambaas Christian Horner vertelt in het gesprek bijvoorbeeld dat hij “alles” heeft geprobeerd om de honingdas bij zich te houden.

“We looked at it and I think we did everything that we possibly could to retain him. He actually said this – he did the classic break-up [line] – it not you, it’s me! And I think he just genuinely wanted to take on a new challenge.”