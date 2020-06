Nieuw Audi wagenpark voor TT Circuit Assen

Van een Audi RS4 tot een praktische Q3, dit is het nieuwe wagenpark van TT Circuit Assen.

Een dikke upgrade voor het personeel van TT Circuit Assen. Het circuit in Drenthe heeft een nieuw wagenpark en wisselt daarmee de oude vloot af. Sinds 2013 reden medewerkers in interventie voertuigen van Honda. Nu is de keuze gevallen op Audi en Audi RS. De auto’s worden geleverd door de Century Groep.

De vloot bestaat uit twee Audi’s RS4 Avant Medical Car, een TTS Safety Car en een Q3 Race Control auto. De voertuigen zullen onder meer in actie te zien zijn tijdens evenementen op het circuit.

Voor het personeel zal met name zo’n 450 pk sterke RS4 even wennen zijn. De vloot bestond hiervoor uit onder andere een Honda Civic 1.5 Sport met 182 pk. Ook voor het publiek is het leuker om een Audi RS te horen tijdens een demonstratie. Mocht de Audi RS4 Avant Medical Car ingezet worden op TT Circuit Assen voor een race incident, dan is het woordje ‘genieten’ uiteraard een stuk minder op zijn plaats.

Niet alleen de auto’s zijn nieuw, ook het TT circuit zelf is de afgelopen maanden grondig aangepakt. Check de video hieronder om alle vernieuwingen aan TT Circuit Assen te zien.

Fotocredit: TT Circuit Assen via Facebook