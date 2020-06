3 opmerkelijke supercars op Marktplaats

Wat voor opmerkelijke supercars kom je tegen als je gaat zoeken op Marktplaats?

Ook supercars kunnen een ‘gewoon’ volumemodel zijn. Met een bijzondere specificatie of uitvoering kom je al een stap verder in de wereld van exclusiviteit. Het helpt helemaal als de autofabrikant er een gelimiteerde aantal van heeft gemaakt. We gingen op Marktplaats zoeken naar opmerkelijke supercars. Supercars die om wat voor reden dan ook opvallen in het grote aanbod op de occasionsite. We kwamen tot de volgende drie kandidaten.

Ferrari 599 GTB HGTE

Een Ferrari 599 als occasion vinden is geen extreem moeilijke opgave. Eentje tegenkomen met het optionele HGTE pakket op Marktplaats is al een stuk lastiger. Bij Vossestein Exclusive staat zo’n HGTE en deze supercar is te vinden op Marktplaats.

De afkorting staat voor Handling Gran Turismo Evoluzione. Voor de prijs van deze optie kon je bijna een Volkswagen Golf GTI kopen. Je kreegt er ook wat voor terug. Onder andere een straffer onderstel met een verlaging, speciale HGTE-velgen, een feller motorgeluid en een nieuwe afstelling voor de versnellingsbak zodat deze nog sneller opschakelt.

Deze 599 GTB HGTE mag mee voor 159.595 euro. De supercar komt uit 2009 en heeft ruim 35.000 kilometer op de klok staan.

Mercedes-AMG GT R Roadster

Mercedes is lekker bezig met het uitpoepen van AMG GT-modellen. Pas vanaf de AMG GT R kun je eigenlijk spreken van een supercar. Dan heb je ook nog de AMG GT R Pro en de GT R Roadster. Laatstgenoemde komt in een gelimiteerde oplage van 750 stuks op de markt. Dat maakt hem net een beetje bijzonderder. De opmerkelijke supercar vonden we op Marktplaats. Met enkele gereden kilometers is de auto praktisch nieuw. De kosten zijn niet mals. Maar liefst 310.983 euro. Wauw!

Lamborghini Gallardo Spyder Performante LP570-4 Edizione Technica

Een hele mond vol voor een opmerkelijke supercar. Van de Gallardo zijn zoveel speciaaltjes gemaakt. De Performante Spyder betekende voor de Gallardo in feite een open Superleggera. De Edizione Technica was een feestje vanwege het destijds 50-jarige bestaan van Lamborghini.

Ondanks het exclusieve karakter van de Gallardo is dit model niet in waarde gestegen, wat je misschien zou verwachten. Deze occasion heeft dan ook de nodige kilometers gemaakt. Namelijk 28.400. Je mag hem meenemen voor 149.995 euro. Die prijs is inclusief BTW, maar zonder de BPM. De nieuwprijs van deze machine ligt volgens de advertentie op 347.301 euro.