Nieuw in Europa: de Cadillac Lyriq

General Motors komt terug naar Europa met de Cadillac Lyriq. Volledig elektrisch wel te verstaan!

In 2017 verkocht General Motors het merk Opel aan toen nog PSA (nu Stellantis) en daarmee was GM verdwenen van de Europese markt. Tot nu. Want vanaf nu kun je in Europa weer een auto uit de stal van General Motors kopen en wel de Cadillac Lyriq.

Geen nieuw model, want in 2021 werd de Lyriq al gepresenteerd als de eerste volledig elektrische Cadillac. Nu is het dus dit model wat de terugkeer inluidt van het merk in Europa. De perssite van Cadillac is weer live en dus hebben we foto’s van de Europese uitdossing van de Lyriq.

Alpenland bijt het spits af

Interessant genoeg heeft de auto op de foto’s Duitse platen, maar toch is dat niet het land waar de eerste exemplaren de weg op zullen gaan. Die eer is voor niet EU land Zwitserland. Daar is dan ook meteen in Zurich een Cadillac City geopend waar je de auto kunt bezichtigen en online kunt configureren.

De levertijd is nog wel een dingetje. Nu bestellen is begin 2024 rijden, maar goed, een beetje geduld kan geen kwaad.

Specs Cadillac Lyriq

Nou wat krijgen die kapitaalkrachtige Zwitsers dan vervolgens voor hun geld? Nou allereerst een 2.774 kilogram wegende auto… Oeps, als je daar straks ook wegenbelasting voor moet betalen…

Er mag er overigens wel dik 1.500 kilo aan de trekhaak. Om al dat gewicht in beweging te krijgen kun je de elektriciteit opslaan in een 102 kWh batterijpakket. Met een volgeladen accu kom je dan zo’n 530 kilometer ver.

Snelladen kan met maximaal 190 kW en thuis kun je 11 kW halen doordat een driefasenlader standaard aan boord is.

Het prijskaartje wat vooralsnog op de Cadillac Lyriq geplakt wordt is 85 duizend euro. Geen klein bedrag. Allereerst mogen de Zwitsers dus aan Cadillac ruiken, daarna volgen Zweden en Frankrijk.

Nederland

Of Nederland ook onderdeel uitmaakt van de plannen voor de Cadillac Lyriq is nog niet bekend. Officieel is Cadillac overigens nooit helemaal uit ons land vertrokken, maar in de praktijk is er niets te doen rondom het merk. Benieuwd of een zwaargewicht als de Lyriq ons land gaat vinden en of ze dan ook gaan verkopen. Zeker nu de houderschapsbelasting voor EV’s er aan zit te komen.