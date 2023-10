Nio verliest tienduizenden euro’s per auto

Het Chinese merk Nio blijkt helemaal niet rendabel en verliest tienduizenden euro’s per verkochte auto.

De Chinese merken overspoelen met hun elektrische auto’s de Europese markt. Tot grote irritatie van Europese auto producerende landen als Duitsland, Italië en Frankrijk. Niet zo gek dat de Europese Unie zich zorgen maakt over al die Chinese autofabrikanten die ons continent kunnen overspoelen door steun van de Chinese overheid.

De export van Chinese elektrische auto’s is in drie jaar tijd met 851 procent toegenomen. Een heel groot deel van die elektrische auto’s rijden van de boot in Europa. De auto producerende landen hebben daar dus steeds meer last van.

De Chinezen kunnen niet alleen goedkoper bouwen door onder andere de lagere lonen en de aanwezige grondstoffen in eigen land, maar ook door enorme steun van de Chinese overheid.

Nio verlies

Zo schrijft kwaliteitspublicatie de New York Times bijvoorbeeld dat in het tweede kwartaal van 2023 het Chinese merk Nio maar liefst 808 miljoen euro verlies leed. Aangezien Nio per maand wereldwijd een schamele 8.000 auto’s verkoopt komt dat neer op een min van 33.000 euro per verkochte auto.

Als je bedenkt dat je in ons land een Nio ET5 koopt vanaf 50.700 euro, dan is dat een percentage van 65 procent dat het merk toe moet leggen als er in Nederland een ET5 wordt verkocht. Klinkt niet echt als een goede businesscase…

Chinese regering

De enige manier waarop een merk als Nio dan kan blijven bestaan is met behulp van de Chinese regering. In 2020 stond het merk al eens op omvallen. De staatsbank stopte toen 1,5 miljard euro in Nio en een lokale overheid nog eens 950 miljoen.

De Europese Unie start nu een onderzoek naar staatssteun in China voor de automerken aldaar. Dat betekent dan waarschijnlijk importheffingen op Chinese auto’s. Dat lijkt allemaal mooi, maar dat heeft dan waarschijnlijk ook weer gevolgen voor de Europese merken die naar China exporteren.

