Koop de Lamborghini Power Rangers van ‘Omi in a Hellcat’

US Marshalls veilen de goodies van Youtuber Omar Carrasquillo (AKA Omi in a Hellcat), waaronder deze Lamborghini Aventador Power Rangers.

Het leven ging online over rozen voor de Amerikaanse Youtuber Omar Carrasquillo. Op de socials is hij beter bekend als ‘OMI in a hellcat’. Met meer dan 1 miljoen volgers op Insta en meer dan 800 duizend abonnees op YouTube lachte het leven hem tegemoet.

Die populariteit heeft hij vooral te danken aan zijn video’s over zijn collectie auto’s. Eén van die auto’s is een Lamborghini Aventador die hij liet wrappen in een Power Rangers thema.

Gevangenis

Nu kun jij die Power Rangers Lambo kopen. Want helaas voor Omar gaat het even niet zo crescendo met de beste man. Hij zit momenteel namelijk een celstraf uit van 5,5 jaar omdat hij met zijn content createn het niet zo nauw nam met het auteursrecht en het betalen van belasting.

Daarnaast waste hij geld wit en is hij veroordeeld voor fraude. Niet zo fraai allemaal. Fraai is wel zijn autocollectie en die wordt nu dus ter veiling aangeboden door de US Marshalls.

Dikke bolides

‘OMI in a Hellcat’ heeft geen beroerde autosmaak. Zo kun je bieden op een Dodge Challenger SRT Hellcat, een Lamborghini Urus en een Bentley Continental GT V8. Dat is dan nog maar een kleine greep uit het aanbod.

Lamborghini Aventador Power Rangers

Ook onder de hamer een Lamborghini Aventador in een bijzondere wrap met Power Rangers thema. Daarnaast is de auto voorzien van LED licht onder de auto en rond de wielen.

In totaal staan 57 auto’s te koop en als je even doorzoekt kun je ook op de nodige motorfietsen, quads en zelfs een sneeuwschuiver bieden. De Lamborghini Aventador Power Rangers staat momenteel op 386 duizend dollar, maar bieden kan nog tot 13 oktober.

Fotocredit (wij willen niet naar de gevangenis): YouTube ‘Omi in a Hellcat’