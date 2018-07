Nederlands huis met raceauto’s in de garage

Sleutelen voor aankomende trackdays!

Dit soort foto’s van een huis verwacht je in Nürburg, Adenau of een ander dorpje in de omgeving van de Nordschleife. Een woning met in de garage raceauto’s die klaar zijn voor het echte werk.

Niets is minder waar want dit huis, dat momenteel te koop wordt aangeboden op Funda, is te vinden in Ilpendam. Dat is een klein dorpske in Noord-Holland met minder dan 5.000 inwoners. Het in omstreeks 1970 gebouwde huis beschikt over een garage werkplaats met een grootte van bijna 40 m2. Er is tevens vloerwarming zodat de gestalde bolides in optimale conditie blijven. Volgens de advertentie heeft de inpandige garage plek voor twee auto’s. Op de foto’s zien we echter twee Mazda’s en een BMW 3 Serie op een brug. De huidige bewoner is een serieuze racefanaat, want op één van de foto’s is een goed gevulde prijzenkast te zien.

Het mooie van dit woonhuis is dat de autobrug zal blijven staan bij aankoop. De betere doe-het-zelver kan dus zo intrekken en auto gerelateerde hobbyprojecten starten of voortzetten in de ruimte.

De vraagprijs van de woning bedraagt 549.000 euro. De advertentie kan hier worden bekeken.

Met dank aan Japhy voor de tip!