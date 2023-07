Nieuw logo verklapt de toekomst van GTI

Een bliksemschicht, jullie weten allemaal wat dat betekent…

Het GTI-label kent veel liefhebbers, en dat zijn veelal mensen die niet van stille auto’s houden. Integendeel, er kunnen niet genoeg pops and bangs uit de uitlaat komen. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar er gaat waarschijnlijk een dag komen dat GTI-rijders geruisloos voorbij komen zoeven.

Tot op heden heeft Volkswagen het GTI-label heel zuiver gehouden. Er zijn geen GTI-cross-overs, voor hybrides hebben ze een apart label in het leven geroepen (GTE) en met volledig elektrische auto’s doen ze nu hetzelfde (GTX).

Als ze dit doorzetten zou op termijn het GTI-label gaan verdwijnen. En dat zou natuurlijk niet zo handig zijn, vanuit marketingoogpunt. Mercedes gaat ook het AMG-label niet overboord gooien. Ze zullen wel gek zijn.

Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat Volkswagen het GTI-label erin houdt. Daar is nu ook een concrete aanwijzing voor. CarBuzz wist namelijk bij het Duitse patentbureau een nieuw GTI-logo op te duikelen. Deze lijkt sprekend op het huidige GTI-logo, maar de letter ‘i’ is vervangen door een bliksemschicht.

Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Of nee, eigenlijk twee dingen. Het ligt voor de hand dat dit logo op volledig elektrische auto’s gaat verschijnen, maar het kan in theorie ook nog zijn dat er een hybride GTI komt.

We hopen in ieder geval dat Volkswagen wel een beetje onthoudt waar GTI voor staat. En dan bedoelen we niet ‘Gran Turismo Injection’, maar de waarden waar GTI voor staat. Daar wordt namelijk met de ID.4 GTX totaal geen recht aan gedaan.

Er moet trouwens nog wel even een nieuwe betekenis bedacht worden voor de letter I, want ‘Injectie’ is straks niet meer zo toepasselijk. Als je dus nog suggesties hebt mag je die mailen naar [email protected]. Of achterlaten in de reacties, dat mag ook.

Via: CarBuzz