Nieuw op Nederlands kenteken: de Bugatti van Rick (en meer)

In oktober werden door de RDW ruim 46.000 nieuwe kentekens voor personenauto’s uitgegeven. Opnieuw zaten er weer hele interessante exemplaren tussen, dus hierbij een overzicht van de meest opvallende supercars.

Ferrari SF90 XX Stradale

Een vierliter V8 die 797 pk kan leveren, plus drie elektromotoren waardoor het totaal vermogen op 1.030 pk komt. Vullen we dat aan met een beperkte oplage van 799 stuks en een geregistreerde catalogusprijs van €876.774, dan hebben we een leuk lijstje met indrukwekkende cijfers over de eerste SF90 XX die op Nederlands kenteken is verschenen.

Van de ‘gewone’ SF90 staan er ondertussen 78 op Nederlands kenteken, 36 coupés en 42 spiders. De ruigere XX-versie komt nu langzaam maar zeker ook vanuit Maranello naar Nederland, zowel de Stradale als de Spider. De auto die in oktober op kenteken is verschenen, is een gele Stradale, zeer waarschijnlijk die van supercarverzamelaar Gerard van der Horst.

Ferrari LaFerrari

Het gaat ontzettend goed met de LaFerrari’s op Nederlands kenteken, recent is het aantal gestegen naar elf, waaronder twee Aperta’s. De nieuwste aanvulling is uitgevoerd in Rosso Corsa met een zwart dak en zwarte velgen en was in 2016 nog te bewonderen op de Essen Motor Show.

Je zou het niet zeggen, maar de auto is ondertussen alweer 10 jaar oud. En dat terwijl de cijfers nog wat indrukwekkender zijn dan bij de vorige auto: 6.3 liter V12, een systeemvermogen van 963 pk, een oplage van 499 stuks en een geregistreerde catalogusprijs van € 1.310.644. Bij dat laatste cijfers moet je alleen niet vergeten dat de huidige eigenaar er echt een stuk meer voor betaald zal hebben!

Bugatti Veyron Grand Sport

We blijven bezig met indrukwekkende cijfers, want opnieuw is er een geweldige auto op Nederlands kenteken gekomen, een Bugatti Veyron Grand Sport. Volgens sommigen is de Veyron de eerste echter ‘hypercar’, omdat deze voor het eerst de 1.000 pk aantikte. Daar was een flink blok voor nodig, een achtliter W16 met vier turbo’s. Nog steeds één van de meest indrukwekkende motoren ooit.

De introductie van de Veyron (16.4) vond plaats in 2005 en drie jaar later kwam daar de Grand Sport bij, de open versie. Dakje open en dan 369 km/u kunnen rijden, het is toch redelijk absurd.

Van de Veyron werden uiteindelijk 450 exemplaren gebouwd, waarvan 58 Grand Sports. Het exemplaar dat in oktober van Nederlandse platen werd voorzien, stamt uit 2009 en werd uitgevoerd in ‘Black Blue Metallic’. De auto bleef echter tot 2014 in handen van de fabriek in Molsheim en werd vervolgens op verzoek van de eerste eigenaar overgespoten in Uni Black en Italian Red. Na een verblijf in Engeland en Luxemburg verscheen de auto vorig jaar op een veiling van RM Sotheby’s waar de verwachting was dat de auto zo’n 1,4 miljoen euro zou opbrengen. In eerste instantie werd de auto niet verkocht, iets later wel. En nu dus op geel kenteken, waardoor het nu de achtste Veyron op Nederlandse platen is.

We weten ook wie de eigenaar is: dat is niemand minder dan Rick van Stippent. De auto kwam al een paar keer voorbij op zijn YouTube-kanaal, maar nu zit er dus ook een Nederlands kenteken op. Helaas voor Rick lijkt het erop dat zijn rijontzegging nog steeds niet afgelopen is, want hij is alleen op de passagiersstoel te zien.

Porsche 918 Spyder

De hypercar liefhebbers zullen blij zijn, want we gaan nog even door. Deze keer een prachtige Porsche 918 Spyder, uitgevoerd in Liquid Metal Chrome Blue, inclusief het Weissach Package. Het gaat om nummertje 779 van de 918 geproduceerde exemplaren en eerder dit jaar stond de auto nog op Duitse platen.

Populair is de auto in Nederland zeker, want er staan nu achttien exemplaren op de bekende gele platen. Achttien eigenaren die kunnen genieten van de 4.8 liter V8 die samen met de twee elektromotoren je in 2,8 seconden naar de 100 kan brengen, in 7,9 naar de 200, in 23 tellen naar de 300 en mocht je wat meer tijd hebben, dan kun je de 340 km/u bereiken.

Lamborghini Aventador LP740-4 S

Foto: Autobedrijf John van Rijt

De Aventador, geproduceerd tussen 2011 en 2023, heeft natuurlijk geen extra uitleg nodig. Tenzij je precies wilt weten welke verschillende versies er waren, want dat zijn er nogal veel. De laatste toevoeging aan het Nederlandse wagenpark is een LP740-S, geïntroduceerd in 2017, in de kleur Rosso Bia. Per 1 november zag de stand voor de Aventador er bij de RDW zo uit:

Versie Aantal Aventador LP700-4 17 Aventador LP700-4 Roadster 16 Aventador LP740-4 S 10 Aventador LP740-4 S Roadster 5 Aventador LP750-4 SV 8 Aventador LP750-4 SV Roadster 4 Aventador LP770-4 SVJ 8 Aventador LP770-4 SVJ Roadster 9 Centenario LP770-4 1 Countach LPI 800-4 1 Sián FKP-37 1

Aston Martin Vantage (2024)

Mocht je de verschillende Aventadors al verwarrend vinden, begin dan maar niet aan de naam ‘Vantage’ zoals Aston Martin die gebruikt heeft. Een naam die al in 1950 voor het eerst gebruikt werd, toen nog als een ‘upgrade’ van de DB2. In 1972 werd de naam voor het eerst gebruikt voor een volledig apart model. En dit hebben ze dus meerdere keren gedaan, dus als je het hebt over een Aston Martin Vantage, dan weet je eigenlijk nog steeds niks.

In dit geval hebben we het over de 2024 versie van de Aston Martin Vantage, die nu voor het eerst op Nederlands kenteken is verschenen. Een compleet nieuwe look ten opzichte van de 2018 versie, nu uitgevoerd met een V8 die 665 pk levert.

Nog twee dan

We hebben het al over zes indrukwekkende auto’s gehad. Als afsluiting nog heel kort over twee andere auto’s die op kenteken zijn verschenen.

Ten eerste is er opnieuw een McLaren 750 S Coupé geregistreerd. Een groen exemplaar, vers uit de fabriek en met een prijskaartje van € 445.917. De teller voor de 750 S staat daarmee op zes stuks, namelijk twee Coupés en vier Spiders.

Ten tweede is er een Rolls-Royce Phantom uit 2022 op kenteken gezet. De nieuwprijs blijft indrukwekkend, € 719.129. Maar misschien nog wel opvallender is de kleur, deze is namelijk paars. Hopelijk een mooie versie en niet bijvoorbeeld zoals deze.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

