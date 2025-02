Zie jij welke retro-Peugeot verstopt zit onder dit Pikes Peak-monster?

Agressieve vleugels, veel koolstofvezel: deze Peugeot is helemaal klaar voor de heuvelbestorming.

Ach, de jaren ’70. Wat had het me leuk geleken om in die tijd te leven. Formule 1-coureurs konden nog goed met elkaar opschieten en auto-ontwerpers gingen helemaal los met prachtige creaties. Ook het Pikes Peak-concept hierboven dankt zijn herkomst aan die tijd. Dit beet is het werk van het Peugeot Design Lab. Zie jij al welke Peugeot er onder de gigantische vleugels schuilgaat?

Als je aan de 504 dacht, verdien je een pluim. Wie zelfs de 504 Break voor de geest haalde, krijgt een gratis podcastaflevering cadeau. De Break was een van de vele varianten op de 504 uit de jaren ’70. Je had destijds tal van versies. Zo was er van de 504 een coupé, cabrio, stationwagon, rallyauto, offroader en zelfs een pick-up.

De huidige ontwerpers kozen ervoor om de 504 Break als basis te gebruiken. De extra ruime variant heeft een langere wielbasis dan het origineel en een hoger dak. Daarnaast is er een extra achterbank geplaatst die 180 graden is gedraaid ten opzichte van de bank ervoor.

Aanpassingen aan de 504

Van die bankjes blijft bij Peugeots eigen ontwerplaboratorium weinig over. Sterker nog, er blijft überhaupt weinig over van het origineel. Voorop zien we grote open wielkasten, moderne klauw-koplampen en het huidige Peugeot-logo. Er zijn geen deuren meer, maar een opening naast de bestuurders- en bijrijdersstoel met daarachter een gesloten paneel. Zoals het een Pikes Peak-racer betaamt, is er een gigantische achtervleugel met een even agressieve diffuser. Natuurlijk bestaat een groot deel van de koets uit koolstofvezel.

Aan de binnenkant zien we een doldwaas interieur met een combinatie van wit en roze. Het nog altijd conceptueel Hypersquare-stuur is ook in deze showauto aanwezig. In de volgende generatie Peugeots zou van die yoke-stuur een productieversie aanwezig moeten zijn.

We komen in de cabine achter de inspiratie voor dit project. De veelvuldig herhaalde getal ‘113’ refereert aan een Franse rapgroep met die drie cijfers als naam. In 2000 trad de groep op tijdens de uitreiking van de Franse muziekawards. Dat deed 113 met een 504 Break.

Koortsdroom of mogelijke realiteit?

Natuurlijk gaat Peugeot een 504 Break niet ombouwen tot Pikes Peak-racer. Toch? Als we de woorden van nieuwbakken Peugeot-baas Alain Favey van een tijdje geleden mogen geloven, is niets onmogelijk. Hij hintte al op een terugkeer van het GTi-label. Favey vertelde daarbij dat ”niets wordt buitengesloten” bij het terugbrengen van Peugeots uit het verleden. Ook geen Pikes Peak-504 Break?

Via Autocar