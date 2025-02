Er staat tóch een Audi Q8 e-tron Dakar op Nederlands kenteken

Een blik op nieuwe modellen in het RDW-register, met een hoofdrol voor het VAG-concern.

In januari konden we weer verschillende nieuwe modellen verwelkomen in het RDW-register. De Volkswagen Group speelde hierbij een grote rol, want zowel Audi als Lamborghini en Skoda zorgden voor wat primeurs op Nederlands kenteken.

Lamborghini Urus SE

Toen Porsche in 2002 de Cayenne onthulde, leverde dat een flink shock op. Was zo’n grote SUV wel een echte Porsche? Mochten ze wel verschijnen op Porsche meetings? In 2018 volgde een vergelijkbare discussie met de Lamborghini Urus. Een grote en lelijk verbouwde Q8? Of een waardige opvolger van de Rambo Lambo, de LM002?

Hoe dan ook, zowel de Cayenne als de Urus waren (en zijn) verkooptoppers en hebben veel bijgedragen aan het overleven van Porsche en Lamborghini. Om de populariteit van de Urus met wat cijfers te onderbouwen: van de 757 Lamborghini’s die op 1 februari op Nederlands kenteken stonden, zijn er 261 van het type Urus. Dat is dus ruim een derde! En als je alleen kijkt naar de Lambo’s van 2018 en later, dan kom je zelfs uit op een percentage van 67%! Zo, dat zegt genoeg.

Van de Urus zijn ondertussen verschillende uitvoeringen gebouwd, waaronder de Urus S (36 op Nederlands kenteken) en de Urus Performante (35 stuks). Het nieuwste model is de Urus SE. De eerste twee exemplaren zijn nu op gele platen zijn gezet, waaronder het donkerblauwe exemplaar hierboven.

De Urus SE is de eerste Urus plug-in hybride, waarbij de 612 pk sterke 4,0 liter V8 ondersteuning krijgt van een elektromotor en een 25,7 kWh accu, waardoor het systeemvermogen op 800 pk komt. Ondanks het flinke gewicht (2.480 kg!) zit je daarmee in 11,4 seconden op de 200 km/u.

Zoals je wel zal verwachten, scheelt deze hybride oplossing natuurlijk een hoop BPM. Voor de basis Urus werd gemiddeld al gauw €70.000 aan BPM betaald, bij een nieuwe S of Performante moet je zelfs rekenen op een ton. Dat is toch een factor 100+ in vergelijk met de Urus SE, daar ben je met €769 al klaar. Zo heb je dus nog aardig wat wisselgeld over om te besteden aan leuke opties en accessoires, nietwaar?

Ferrari 12Cilindri

Als we even doorgaan met andere supercar-modellen die in januari voor het eerst op Nederlands kenteken zijn verschenen, dan zien we daar bijvoorbeeld de eerste nieuwe Aston Martin Vanquish die we al eerder uitgebreid besproken hebben.

In deze categorie komen we vervolgens ook de eerste Ferrari Dodici Cilindri tegen. Want zeg nou zelf, dat klinkt toch iets leuker dan ‘Twaalf Cilindri’? Wat meer Italiaanse passie in het uitspreken van de naam zullen ze in Maranello vast wel waarderen.

Verschillende exemplaren van de 12Cilindri (heb je het nu wel goed uitgesproken?) zijn ondertussen op Nederlandse bodem gearriveerd, waaronder een zilvergrijze, een lichtblauwe en een groene. De groene heeft de eer om als eerste een Nederlands kenteken te morgen dragen, hoewel die eer ook betekent dat je direct €125.355 aan BPM mag afdragen.

Veel geld natuurlijk, maar als je zelf achter het stuur zit van deze mooie uitvoering in ‘Verde Zeltweg’, in combinatie met gele strepen en een grijs Alcantara interieur, dan denk je niet meer aan dat bedrag. Dan geniet je gewoon elke seconde van de prachtige atmosferische V12 die 830 pk levert bij een toerental van maar liefst 9.250 tpm! Wel voorzichtig zijn met je rechtervoet, want binnen de 8 seconden kun je de 200 aantikken.

Audi A6/S6 e-tron

Foto: Pouw

Laten we even met beide voeten op de grond blijven staan en ook even kijken naar wat ‘normale’ modellen die in januari voor het eerst op kenteken zijn verschenen. Bij Audi verschenen enkele maanden geleden de eerste A5’s op gele platen (je weet wel, de nieuwe A4) en in januari was het de beurt aan de nieuwe A6 e-tron (niet te verwarren met de normale A6).

In totaal werden 32 stuks voorzien van Nederlands kenteken, allemaal Avants. De meesten hebben een prijskaartje van €99.095, dus de dealers hebben niet gekozen voor de basisuitvoering, maar voor de S-edition Quattro. In vier gevallen is men nog een stapje verder gegaan door te kiezen voor de S6. Even wat opties aanvinken en je komt dan uit op een nieuwprijs van €112.000. Aan de ene kant een hoop centjes, maar een ‘koopje’ als je het vergelijkt met de S6 Avant uit de periode 2006-2008 waarbij de basisprijs al lag op € 130.000. En dan hou je daarbij nog niet eens rekening met de inflatie.

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Op de Nederlandse site van Audi staat duidelijk: ‘De Audi Q8 e-tron edition Dakar wordt in Nederland niet door Audi aangeboden’. Jammer, want Wouter was er eind 2023 toch best wel enthousiast over, ondanks dat de auto met z’n all-terrain banden in Nederland niet echt tot z’n recht komt.

Audi was van plan om 1.000 stuks te produceren, inclusief 99 met een speciale wrap. Hoewel Nederland dus niet op de planning stond, is er toch een gloednieuw exemplaar vanuit de fabriek in België naar Nederland gekomen en voorzien van gele platen. Het bijbehorende prijskaartje is volgens de RDW €126.355. Nu maar hopen dat de eigenaar ook een keer wat leuke bospaadjes, modderpoelen, weilanden of rotspartijen gaat trotseren.

Lynk & Co 02

Foto: Nieuwenhuijse Volvo

De Lynk & Co 01 is ondertussen niet meer te negeren in het Nederlandse straatbeeld, ondertussen staan er ruim 22.000 op kenteken. De ‘blauw en zwarte’ plug-in heeft sinds januari gezelschap gekregen van de 02. We hebben het dan echter niet over de eerste generatie 02 die tussen 2018 en 2023 geproduceerd werd. Dat was namelijk een kleinere versie van de 01, inclusief plug-in hybride aandrijflijn, maar deze werd ondanks ambitieuze plannen nooit in Europa geleverd.

De Lynk & Co’s 02’s die in januari op kenteken zijn gekomen, zijn van de tweede generatie, in China bekend als de Z20. Deze keer geen hybride, maar volledig elektrisch en gebouwd op het Geely platform, die we ook kennen van de Volvo EX30, de Zeekr X en de Smart #1.

De eerste veertien exemplaren zijn in januari van een kenteken voorzien. Het zal vast niet bij deze aantallen blijven, maar het is maar zeer de vraag of de 02 het succes van de 01 kan evenaren. Dat zat ‘m vooral in het goedkope abonnement, wat bij de 02 niet van toepassing is.

Skoda Elroq

Foto: Auto Poppe

In de categorie verkooptoppers zal de Skoda Elroq vast beter scoren dan de zojuist genoemde Lynk & Co 02. De Elroq profiteert van een zeer goede prijs, een flinke range en kan meeliften op het succes van de Enyaq, waarvan er ondertussen ruim 21.500 op kenteken staan.

De eerste 27 Elroqs zijn in januari van een kenteken voorzien, allemaal van het type 85. Dat betekent wel een wat stevigere prijs (tussen de €45.920 en €50.920), maar ook een grotere accu (77 kWh netto), minder wachttijd bij de snellader (175 kW) en een range tot 579 km. Plus natuurlijk 286 pk / 550 Nm, dus lekker in 6,7 seconden naar de 100.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen