Porsche 911 2019 (992): rijtest en video

Een nieuwe generatie van de Porsche 911 ontwerpen, dat is misschien wel de lastigste opdracht voor een auto-ontwerper. Maar generatie 992 is inmiddels af en we reden ermee!

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De Porsche 911 gaat al een poosje mee. Om precies te zijn bevinden we ons op dit moment in het 56e levensjaar van de 911. In die tijd is de 911 geëvolueerd. Binnen die evolutie waren er revoluties, maar die waren er altijd op bepaalde vlakken. Het was nooit de hele auto die enorm veranderde, vaak juist één of een paar cruciale aspecten van de auto.

Er is altijd controverse bij het introduceren van een nieuwe generatie 911. Zo deed begin jaren ’70 de ‘harmonicabumper’ zijn intrede, iets wat veel mensen simpelweg lelijk vonden, maar noodzakelijk was voor de Amerikaanse markt. Er waren ook voor- en tegenstanders van de toevoeging van een Turbo. Niet iedereen was tevreden met het standaard uitrusten van de 964 met vierwielaandrijving bij de introductie, al volgden er later uiteraard wel gewoon tweewielaangedreven versies. Ook reden voor discussie waren de vlakliggende koplampen van de 993. Het meest controversieel was waarschijnlijk de 996, die nogmaals durfde te rommelen met het koplampdesign, maar de overstap naar waterkoeling zorgde zo mogelijk voor nóg meer discussie. De 997 maakte de 996 een beetje goed qua design en kwaliteit van het interieur, dat is misschien nog wel de minst gehate evolutie van de 911. De 991 werd door veel puristen afgedaan als te groot en te zwaar en toen met de facelift ook nog eens de basisversies standaard turbomotoren kregen? De fans werden gek!

En natuurlijk, de haters gaan nu meteen roepen dat ze het verschil tussen de 911 uit 1963 en de net geïntroduceerde 992 niet eens zien, laat staan het verschil tussen de 997 en de 991. Maar dat zijn het type toetsenbordhelden die dit stuk tekst niet eens hebben gezien omdat ze er voorbij zijn gescrold om als eerste onwijs grappige zinnen als “Wow, gaaf, zit de motor al op de goede plek?” en “Huh, 911? Ik zie alleen maar een platgeslagen Kever!” in de comments achter te laten. Goed gedaan jongens, je vrienden zouden trots op je zijn, als je ze zou hebben.

Maar hoeveel kritiek er ook mag zijn op Porsche en haar 911, het model legt ze geen windeieren. De 911 zorgde ook afgelopen jaar weer voor een verkooprecord, ondanks dat het nieuwe model al klaarstond. De 911 is ongekend populair en mede daarom ligt de 992 onder een vergrootglas. Wat zeg ik, onder een microscoop. De ontwerpers en ingenieurs van Porsche hadden daarom een hele zware taak die heel makkelijk te omschrijven is: don’t fuck it up. Want geloof me: dat is eenvoudig met een auto van dit kaliber.

De nieuwe 911 lijkt op het eerste oog niet vreselijk veel te verschillen met de 991. Tot je ze naast elkaar zet natuurlijk, want dan oogt de 991 plots toch best een beetje verouderd. De nieuwe neus oogt minder gladjes met het grote zwarte vlak in de voorbumper en de typerende vouwen die weer aan het kofferdeksel zijn toegevoegd. Deze vouwen in het plaatwerk moeten ons doen denken aan vroege types 911, een terugkerend thema in het design overigens. Mede daarom is de kofferklep ook weer langer en hoekiger, zoals bij de G-Model (jaren ’70/’80) Porsches het geval was. Aan de achterzijde zien we twee dubbele uitlaatpijpjes, of twee enkele, grote openingen als de optionele sportuitlaat is geselecteerd.

Ook aan de achterzijde zijn doorlopende lijnen de norm. Het zwarte motordeksel en de achterruit vormen nu één geheel. Doorlopende achterlichten in Panamera-stijl zijn nu standaard. Alle koelopeningen en het nummerbord bevinden zich laag in de bumper, ook weer allemaal verenigd in een zwart vlak. En dan is er nog een opvallend vormgegeven derde remlicht. Oh, en de spoiler die automatisch omhoog komt is gigantisch geworden, waardoor daaronder ook nog een vierde remlicht nodig was. De brede heupen zijn voortaan standaard en niet meer voorbehouden aan vierwielaandrijving of sportieve varianten. Oh jee, de smalle body is dus niet meer, dat kon wel eens het item zijn dat de geschiedenisboeken in gaat.

Feit is: de 992 ziet er lekker gedrongen uit, geholpen door standaard 21 inch wielen achter en 20 inch aan de voorzijde (als je voor een ‘S’ gaat, een standaard Carrera heeft een maatje kleiner). Het Sport Chrono package voegt nog iets extra verlaging toe en helpt nog net dat laatste beetje agressiviteit uit te stralen. Tijd om in te stappen. Dat doen we overigens met nieuwe handgrepen, die soort van verzonken zijn in de deur totdat je de deur daadwerkelijk gaat openen. Je ontgrendelt de auto met je afstandsbediening en dan komen ze naar buiten, waarna je de deur kan openen. Je kan ze echter ook gewoon vastpakken als ze verzonken liggen, het is niet zoals bij Tesla en Jaguar helemaal glad met de carrosserie.

Het interieur is flink veranderd. Het eerste wat opvalt is de vorm van het dashboard. De oude 911 is ook hier een beetje terug, met de volledig doorlopende ‘geul’ die over de volle breedte van het dashboard loopt en alleen ruimer wordt op plekken waar het nodig is, zoals bij het (10,9 inch) touchscreen en het klokkenhuis. De klokken zijn volledig digitaal op de analoge toerenteller na. Het was waarschijnlijk vele malen goedkoper en makkelijker geweest om ook deze digitaal te maken. Één breed scherm voor alle tellers in plaats van twee kleinere schermen en een analoge teller in het midden was een logische keus geweest, maar Porsche heeft het niet gedaan en dat is iets wat de liefhebbers zullen waarderen.

In de middenconsole is het aantal knoppen geminimaliseerd en zijn er nu aan weerszijden van het scheerapparaatje de pook alleen nog twee zwart glanzende sierlijsten te ontdekken. Een paar belangrijke functies zijn te vinden onder het infotainmentscherm (twee voorkeuzetoetsen die je zelf kan invullen, PSM en de demping), maar verder zijn de meeste zaken nu verwerkt in het infotainmentsysteem. Op het stuur vind je de bediening van het Sport Chrono-systeem.

De 992 beschikt ook over een Wet-modus, die via ultrasone sensoren in de wielkasten registreert dat het regent. Vervolgens worden PTM en PSM klaargezet voor natte omstandigheden en de bestuurder wordt gewaarschuwd dat het verstandig kan zijn de Wet-modus in te schakelen. Doet de bestuurder dit, dan wordt de gasrespons minder fel, zijn de veiligheidssystemen helemaal op scherp en als je over een vierwielaangedreven 911 beschikt wordt er automatisch meer vermogen naar de voorwielen gestuurd.

Motorisch gezien begint het gamma op dit moment met de Carrera S. Een 3.0 twinturbo boxermotor met benzinepartikelfilter levert 450 pk, 530 Nm en knalt je in 3,5 seconden naar de 100 in combinatie met de nieuwe achttraps PDK en het Sport Chrono pakket. Het kan nog 0,1 seconde sneller als je voor een vierwielaangedreven versie gaat. De topsnelheid ligt op 308 kilometer per uur voor de S en op 306 voor de 4S. De manier waarop het blok zijn power afgeeft is indrukwekkend. De turbo’s op de 3.0 zijn nieuw en groter. Het maximale koppel komt iets later vrij, maar in de praktijk merk je daar niets van. Sterker nog, het blok haalt heerlijk door in vrijwel alle situaties.

De nieuwe PDK is een prima bak. Hij is ontwikkeld samen met de Panamera, onder andere met oog op de toekomstige elektrificatie van de 911. Ja, dat gaat gebeuren, er komt een 911 met een (deels) elektrische aandrijflijn. Mede daarom is er al ruimte gehouden bij de versnellingsbak voor het aansluiten van die techniek. Men vond de techniek op dit moment nog niet goed genoeg voor de 911, maar het gaat er waarschijnlijk over een paar jaar wel van komen. Hij telt acht versnellingen, waarbij opgemerkt moet worden dat de 7e en 8e versnelling er puur zijn voor milieuredenen. Als je sportief gaat rijden of de topsnelheid wil halen, heb je aan de eerste zes verzetten al genoeg. Overigens bezit deze bak ook over de techniek die zorgt dat hij klaar is voor bochten en/of heuvels op basis van GPS-signalen.

De bediening ervan gebeurt overigens zoals in de Porsche 918: je selecteert een Drive en zet de bak eventueel met een knop in Manual. Flipperen met de pook is er niet meer bij, daarvoor zul je echt de flippers aan het stuur moeten gebruiken. De flippers draaien mee met het stuur, maar dat werkt in het geval van de 911 prima. Schakelen gaat mooi vlot, zeker in de wat sportievere rijmodi.

Over het rijden gesproken: dat doet de 992 weer nét iets verfijnder dan de 991. Het zit hem daarbij overigens echt in de details. Nét iets beter qua onderstel, iets strakker en sportiever, maar tegelijkertijd ook iets comfortabeler dan voorheen (bij rustig rijden). Het zijn dingen die je mag verwachten. Een echte verbetering ten opzichte van het uitgaande model is de besturing: die voelt echt een stuk directer en gewilliger. De zwaarte van sturen is perfect en er komt meer communicatie van de voorwielen door het stuur dan voorheen. Elektrisch bekrachtigde besturing zal misschien nooit zo verfijnd worden als hydraulische bekrachtiging, maar deze inrichting is echt enorm goed.

Grip is er uiteraard genoeg. De balans in de auto is wederom verbeterd, met de motor nóg verder naar voren, op de achteras. Het PSM, PTM en andere rijhulpsystemen zijn van het soort dat pas ingrijpt als de kont je écht voorbij probeert te komen, maar geeft je in de juiste setting genoeg vrijheid om de grenzen van de 911 te verkennen zonder angstzweet. Qua demping voelt de auto iets strakker in Sport en Sport+ modus, maar niet op een verkeerde manier. Tegelijkertijd voelt de auto ook comfortabeler en stiller in Comfort modus, maar het zijn nuances die je als leek wellicht niet eens zult opmerken. En dat brengt ons ook bij de eerste zwakke puntjes van de 911.

Porsche hamert op de historie. Met elke nieuwe generatie waren er flinke veranderingen, zoals reeds aangegeven. Mensen vonden daar iets van en ik vrees dat ze het daar nu lastig mee gaan krijgen. Zeker qua uiterlijk is er sprake van gematigde evolutie. Ja, hij is écht anders, maar toch. Het lijkt een veel kleinere stap dan die van 996 naar 997, of die van 997 naar 991. Die generaties waren echt heel verschillend onderling, reden anders, waren anders qua afwerking, de stap van 991 naar 992 lijkt wat dat betreft wat kleiner. Het interieur is absoluut anders en flink verbeterd, maar verder lijkt het net of Porsche behoudend te werk is gegaan. Is dat erg? Ach, iedereen wil toch wel weer gewoon de nieuwste, dus het maakt waarschijnlijk ook niet uit wat ik van deze gematigde vooruitgang vind.

Een ander zwak puntje en wezenlijk verschil met eerdere 911’s is de soundtrack. En dan vooral voor de toeschouwers. In de auto heeft Porsche het voor elkaar gekregen er een écht lekker klinkende auto van te maken (voor de inzittenden), maar van buiten klinkt hij behoorlijk gedempt, zelfs met sportuitlaat. De schuldige is waarschijnlijk het benzinepartikelfilter, een extra filter dat naast vervuiling ook geluid wegneemt tussen motorblok en uitlaatsierstuk. Turbo’s helpen het geluid vaak al niet, maar dit is echt een flinke stap terug. Nogmaals: in het interieur merk je er weinig van. Maar als je de 911 koopt om eens flink de straat wakker te blèren zul je waarschijnlijk met aftermarketspullen aan de slag moeten.

De nieuwe 911 is er vanaf €156.700 (S) maar na even spelen met de configurator voor de uitvoering die ik zou willen kwam ik al op een kleine €200.000 uit. Dat is overigens nog zonder de 9,5k kostende keramische remmen en met een achttraps PDK. De handbak zou door CO2-straf nog wel eens duurder kunnen worden, maar is vooralsnog niet opgenomen in de configurator. Bestellen kan al, dit voorjaar worden de eerste 992’s op de Nederlandse wegen verwacht. Filmpje!