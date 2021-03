Reddit belegt massaal in Volkswagen als 'het nieuwe Tesla' - Autoblog.nl

Volkswagen wordt het nieuwe Gamestop. En het nieuwe Tesla.

Je kent Reddit misschien vooral als een platform waar onzinnige memes en filmpjes gedeeld worden, maar er zijn ook Reddit-gebruikers die zich met bloedserieuze zaken bezig houden. Investeren bijvoorbeeld. Dat werd vorige maand wel duidelijk toen gebruikers van het platform de financiële wereld opschudden door vanuit het niets massaal te investeren in Gamestop.

Nu hebben de Reddit-beleggers ook hun pijlen gericht op de autoindustrie. Het merk waar massaal in geïnvesteerd wordt: Volkswagen. Volgens Reddit is VW namelijk het nieuwe Tesla, dus ruilen ze hun aandelen in. Hoewel Volkswagen natuurlijk vanuit een heel ander uitgangspunt is begonnen is het nu wel hard op weg hun grote voorbeeld Tesla in te halen. In dat opzicht hebben de Reddit-gebruikers dus een punt.

De afgelopen week bereikte de koers van Volkswagen hoogtes die sinds Dieselgate niet meer bereikt waren. Afgelopen dinsdag maakte het aandeel de grootste dagstijging mee sinds de overname door Porsche in 2008. Gisteren was het aandeel €250 waard, bijna drie keer zoveel als een jaar geleden.

Dat is uiteraard niet allemaal te danken aan Reddit: beleggers in bredere zin geloven in Volkswagen. De meevallende jaarcijfers van 2020 vormden daarvoor de aanleiding. Met het ID-programma dat (na wat opstartproblemen) aardig op stoom begint te komen ziet ook de toekomst er rooskleurig uit.

Er is nog wel werk aan de winkel voor de Duitsers. Met bijna 500.000 verkochte EV’s in 2020 heeft Tesla nog steeds een riante voorsprong. Het Chinese SAIC volgde op gepaste afstand met 243.000 exemplaren. Pas op de derde plaats komt de Volkswagen Group, die vorig jaar 227.394 elektrische auto’s aan de man wist te brengen. De verwachting is echter dat het marktaandeel van Volkswagen dit jaar veel harder gaat groeien dan dat van Tesla. Dat is duidelijk ook wat de beleggers verwachten.