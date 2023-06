Ja kijk maar eens goed, het is echt een nieuw logo.

Auto’s zijn enorm veranderd in de laatste 50 jaar, maar de logo’s niet. Veel autofabrikanten hebben logo’s die nog sprekend lijken op die uit de jaren ’50 en ’60. Logisch ook, want een logo moet natuurlijk herkenbaar zijn. Dat is het hele idee van een logo.

Er is wel een trend gaande dat logo’s sterk worden versimpeld. Driedimensionale logo’s zijn niet meer van deze tijd, alles moet plat en minimalistisch. Eigenlijk alles wat het logo van Porsche niet is. Dit is namelijk nog heel traditioneel.

Niet getreurd: Porsche gaat dit mooie logo niet overboord gooien. Wel hebben ze hun embleem een opfrisbeurt gegeven. Net als bij hun facelifts is Porsche daarbij heel subtiel te werk gegaan. Toch is er het een en ander veranderd als je goed kijkt.

Ten eerste heeft Porsche het logo wat gladgestreken. Al het goud is nu gewoon egaal, de structuur is verdwenen. In de rode strepen zit nog wel structuur, die is juist grover gemaakt. Daarin is nu een honingraatpatroon verwerkt.

Het steigerende paard (de cavalino rampante zeg maar) is ook opnieuw getekend. Tegen de trend in heeft deze juist iets meer detail gekregen. Tot slot is de tekst Stuttgart nu zwart, waar dit voorheen alleen in het metaal gegraveerd was. Al met al is het nieuwe logo toch iets moderner.

Dat Porsche er nu voor kiest om het logo op te frissen is geen toeval, want ze vieren dit jaar hun 75-jarig jubileum. De eerste Porsches met het nieuwe logo zullen tegen het eind van dit jaar van de band rollen.