Dé populairste autokleur van dit moment

Een onderzoek toont aan welke autokleur het populairst was in 2022. En het is geen verrassing.

Vroeger, en dat is nu alweer echt een tijd geleden, kocht ik auto´s met lekker opvallende kleuren. Ik heb twee keer een Fiat Punto Sporting gehad. Eentje in het felblauw en eentje in het kanariegeel. De auto´s kwamen er mooi in uit, vond ik dan. Sindsdien kies ik voor saaiere kleuren, nu heb ik een zwarte auto. Geen idee waarom ik van de opvallende kleuren afgestapt ben, misschien is het toch de leeftijd.

Populairste autokleur 2022

En als we die theorie doortrekken is er een vergrijzing gaande. De saaie kleuren in autoland hebben namelijk de overhand. Dit heeft het chemieconcern BASF uitgezocht. De top drie is al jaren gevuld met zwart, wit en grijs. Dat was in 2022 ook weer het geval met de meest populaire autokleur. Het is namelijk de kleur….WIT.

Ja, je verwacht het niet. De kleur ging in 2022 van 37 naar 39 procent en is daarmee de onbetwiste nummer 1 kleur wereldwijd. Beetje treurig nieuws is dat 81% van alle kleuren op auto´s bestaat uit wit, grijs, zilver en zwart. Daarom is de frontfoto dan ook een Porsche Taycan in het rood, om te laten zien dat mooi rood niet lelijk is.

Zwart staat op plek 2 met 18 procent en grijs met 16 procent. Zilver is goed voor 8 procent. Zo wordt ons wagenpark natuurlijk nooit kleurrijker, maar goed. Hiernaast, de bestelbusjes en vrachtwagens die deze kleuren hebben zijn in het onderzoek nog geeneens meegerekend.

Echte kleuren

De echte kleuren -zoals rood, blauw en geel- vinden steeds minder hun weg naar onze auto’s. Het totaalaandeel van deze kleuren krimpt van 23% naar 19%. Worden we echt nou saaier? Ja en nee, want de creatieve kleur wint aan populariteit. Denk aan de kleur ‘violet’ bijvoorbeeld. Ook is het totaal aan kleuren die je op je auto kan laten kwakken toegenomen.

De bovenstaande cijfers betreffen de populariteit van autokleuren wereldwijd. Echter, als ik zo naar het wagenpark van Nederland kijk op een vroege ochtend op de snelweg dan zal het verschil niet zo groot zijn. Eigenlijk verlang ik weer terug naar mijn gele Punto’tje.