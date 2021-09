De Skoda Enyaq iV krijgt nieuwe topmodellen. En het mooiste is, die krijgen vierwielaandrijving. Kun je je SUV eindelijk eens van de gebaande paden afsturen!

We mogen het met recht een succes noemen, de Skoda Enyaq iV. Het is de eerste elektrische SUV van Skoda en die doet het goed. Is ook niet heel raar, want hij deelt veel onderdelen met zijn broertjes ID3 en ID4 van Volkswagen.

In dit jaar zijn er al meer dan 3000 van verkocht. Tijd dus voor Skoda om het gamma naar boven bij te werken, met twee luxe topversies. En zie hier, de Enyaq iV 80x en Enyaq iV 80x SPORTLINE. Met vierwielaandrijving!

Wat zit er allemaal op deze topmodellen?

Laten we beginnen met het grootste nieuws. De vierwielaandrijving. Bij elektrische auto’s betekent dat namelijk dat er gebruik wordt gemaakt van meerdere elektromotoren. Zo ook bij de Enyaq. De topmodellen hebben er twee, op iedere as een.

Verder krijg je een batterij met een maximumcapaciteit van 77 kWh. En ga je naar de snellader (125 kW) met nog maar 5% stroom, dan zit ie in 38 minuutjes op 80%. Als je hem thuis oplaadt met 11kW, dan ben je ongeveer 7,5 uur kwijt om hem vol te krijgen.

Met een volle batterij en een niet te zware rechtervoet kun je bijna 500 kilometer ver komen. In de praktijk is dat altijd een stukje minder, maar daar hebben we het vandaag maar even niet over.

De motoren leveren in totaal 195kw, omgerekend naar gewonemensentaal is dat 266 pk. Daarmee zit de Enyaq in 6,9 seconden op de 100. Een aanhanger trekken kan ook, zolang die maar niet meer weegt dan 1200 kilo, da’s het maximum namelijk.

Heeft de Enyaq ook leuke gadgets aan boord?

De minste van de twee topmodellen, de Enyaq iV 80x heeft onder meer automatische airconditioning, 100% connectiviteit, een achteruitrijcamera, een multifunctioneel, verwarmbaar stuur, Driving mode select en parkeersensoren voor en achter.

De duurdere SPORTLINE heeft dat allemaal ook, maar voegt daar nog meer aan toe. Wat dacht je van een sportonderstel, ‘snellere’ bumpers en 20 inch wielen. Daarnaast zit er LED Matrix-verlichting op, progressieve stuurbekrachtiging, keyless access en start, extra donker getinte ramen achter en een phonebox voor het draadloos opladen van smartphones. Het is allemaal niet niks hè?

Dat mag zeker wel wat kosten.

Tja, topmodellen hebben nou eenmaal niet de reputatie goedkoop te zijn. Dat geldt ook voor de Skoda Enyaq. De 80x kost 52.790 euro schoon aan de haak en de SPORTLINE doet er met 56.890 euro nog een schepje bovenop.

Mocht je hem willen leasen, dat kan ook. Onze zakelijke leasepartner Mobility Service heeft direct de calculator gepakt en kwam tot de volgende leaseprijzen per maand excl btw. Voor de Skoda Enyaq 80x betaal je maandelijks 608 euro, op basis van 60 maanden lease en jaarlijks 10.000 km. Voor de SPORTLINE betaal je onder dezelfde voorwaarden maandelijks 695 euro.

Bestellen kan vanaf vandaag en medio volgend jaar staan de nieuwe topmodellen van de Skoda Enyaq bij de dealer.