Skoda Enyaq iV Sportline wordt een absolute leasetopper - Autoblog.nl

Met de nieuwe Skoda Enyaq iV Sportline kun je verantwoord, sportief leasen en iedereen tevreden houden!

In veel gevallen is het redelijk eenvoudig om te voorspellen welke auto’s grote verkooptoppers en leasetoppers gaan worden. Het zijn vaak de allrounders die op veel punten goed scoren: prijs, uitrusting, prestaties, kosten en uitstraling.

Het kan niet anders zijn dan dat de Skoda Enyaq iV Sportline binnenkort een lease-favoriet zal zijn. De auto voldoet namelijk aan alle eisen die de moderne leaserijder kan stellen. De Enyaq is elektrisch, een crossover, niet al te duur en nu ook gezegend met sportieve uitstraling.

Skoda Enyaq iV Sportline

Zonder gekheid, de elektrische crossover van de Tsjechen is van zichzelf al een bovengemiddeld knappe auto, afgaande van de reacties op het internet in het algemeen en in de Autoblog commentsectie in het bijzonder. Het idee van een ‘Sportline‘ is niet nieuw bij Skoda. Het is de gaafste uitvoering voor de Superb (naast de Laurin & Klement, uiteraard).

Het idee is hetzelfde, je krijgt bij de Skoda Enyaq iV Sportline namelijk grotere lichtmetalen velgen, hoogglans zwarte details voor grille en raamstijlen en een sportiever afgestemd onderstel. Voor staat de auto 15 mm lager op zijn wielen, achter 10 millimeter. Daarnaast is het interieur ook ietsje sportiever gemaakt middels sportstoelen en wederom de verplichte hoogglans zwarte accenten.











Drie aandrijflijnen

Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar. Het begint met de ’60’. Deze heeft een elektromotor op de achteras, goed voor 180 verse paarden en een maximum draaimoment van 310 Nm. Op de 62 kWh-batterij (58 kWh-nettocapaciteit) kun je volgens de WLTP 400 km halen. Een stapje hoger staat de Enyaq iV 80, met een 82 kWh-accupakket (77 kWh netto). De actieradius is 520 km. Deze versie heeft 204 pk tot zijn beschikking.









Wil je meer prestaties, dan kun je kiezen voor de Skoda Enyq iV 80 met twee elektromotoren. Deze levert dan 265 pk en 425 Nm. De accupakketen zijn gelijk aan die van de gewone ’80’. De actieradius van die uitvoering is 500 km. Exacte prestaties vermeld Skoda niet, alle uitvoeringen lopen 160 km/u.





Skoda Enyaq iV Sportline levering

Uiteraard wil jij nu ook een Skoda Enyaq iV Sportline gaan leasen. Goed nieuws, de luxe en sportieve Skoda komt snel naar Nederland. Volgens Skoda Nederland is de auto dit voorjaar al te bestellen. Prijzen en exacte specificaties worden later bekend gemaakt.