Nieuwe 911 Carrera T is hier en nu ook als cabrio

Huh, de nieuwe Porsche 911 992.2 Carrera T komt er als coupé en als cabrio.

Porsche is nu echt begonnen met het introduceren van nieuwe modelvarianten op basis van de 992.2. Het vuurwerk begon met de GTS en de Carrera. De GTS heeft hybride ondersteuning en een gloednieuwe 3.6 liter boxer zescilinder, terwijl de Carrera nog het ‘oude’ recept gebruikt met een geblazen drieliter. Toen kwam de GT3 met zijn atmosferische 4.0 en nu is het de beurt aan de Carrera T.

De Carrera T is inmiddels een bekende van de 911-lijn. Het is in feite de instapper met de focus op een laag gewicht, zelf positioneert Porsche het model tussen de Carrera en de Carrera S. De eerste Carrera T stamt uit 1968. In 2017 bracht Porsche het model terug met de 991.2. Dat trucje herhaalt het merk uit Zuffenhausen opnieuw. Namelijk door met de facelift van de 992 de Carrera T terug te brengen.

Lichtgewicht

Het recept van de Carrera T is hetzelfde gebleven. De focus op het rijden in combinatie met een lagere gewicht. De 991.2 Carrera T is standaard uitgerust met achterasbesturing, PASM adaptieve sportophanging, anders afgestelde stabilisatorstangen en 20/21 inch velgen. Enkele uiterlijke kenmerken van de T zijn de spiegelkappen en velgen in de kleur Vanadium grijs metallic.

Op de achteruit zit een schakelpatroonlogo, daarover later meer. Ook standaard is de stopwatch, onderdeel van het Sport Chrono en een verwarmd GT-sportstuur. Het stuur in Race-Tex bestellen is een optie.

394 pk

Door naar de motor. Nog steeds is de 3.0 liter boxer zescilinder verantwoordelijk voor de power. 394 pk en een koppel van 450 Nm staan tot je beschikking. Porsche zet je aan het werk, want een handgeschakelde zesversnellingsbak is standaard op de 992.2 Carrera T. Inderdaad, vandaar dat schakelpatroonlogo gebbetje.

De 911 sprint in 4,5 sec naar de honderd. De Cabrio doet doet de sprint in 4,7 seconden. Inderdaad, de Carrera T is er voor het eerst als cabriolet. Want weer een beetje tegen de waarden van de T ingaan, want lichtgewicht focus. We vergeven het Porsche, want er moet ook gewoon omzet gedraaid worden. De coupé kan 295 km/u, de cabrio 293 km/u.

Een sportuitlaat is standaard op de 992.2. Net als een remsysteem van 350 mm rondom met zes zuigers aan de voorzijde. Er is verminderde binnenisolatie, zodat het geluid van de zespitter lekker doorkomt in het interieur. Het ruitjespatroon op de stoelen keert terug. Je mag kiezen tussen adaptieve sportstoelen Plus (18-voudig verstelbaar) of de kuipstoelen.

In het interieur is nog een knipoog naar de focus op de handbak verzonnen. Namelijk een rte pook met een walnoothouten knop en een speciale MT-embleem. Waar MT staat voor Manual Transmission.

De orderboeken voor de nieuwe 911 992.2 Carrera T zijn geopend. Nu de vraag: coupé of cabrio?