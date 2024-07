Porsche 911 992.2 Carrera GTS – test en video

De grote vrees was dat Porsche de 911 zou verzieken met een hybride systeem, maar uit de test van de 992.2 Carrerra GTS blijkt dat niets minder waar is.

In de afgelopen jaren hebben de 911 liefhebbers schok na schok moeten verwerken, elke keer weer kwamen de Porsche engineers met nieuwe technologieën. Keer op keer was het einde van de 911 zoals we die kenden. En toch is het merk uit Zuffenhausen rete-succesvol met de verkoop van de 911, blijkbaar wordt de soep toch niet heet gegeten als die wordt opgediend.

De eerste klap was tegelijkertijd de redding van Porsche. De 996 met spiegelei koplampen (ze zijn feitelijk weer terug) en watergekoelde boxer zescilinder was niets minder dan heiligschennis. De introductie van directe injectie bij de facelift van generatie 997 was wat minder spannend, maar bij de facelift van de 991 was er weer zo’n moment. Der letzte sauger werd gemonteerd in de pre-facelift 991, daarna kregen Carrera, Carrera S en Carrera GTS turbo-motoren. The horror.

911 T-hybrid

Maar geloof me: het hybride systeem in de 911 is niet minder dan automotive porno. Het enige denkbare nadeel is de kleine gewichtspenalty: totaal is de 911 50 kg zwaarder geworden. Als je bedenkt wat je er allemaal voor terugkrijgt, dan is zou je daar totaal niet meer mee moeten zitten.

Om meteen een aantal dingen weg te nemen: nee je kan niet stekkeren met de facelift van 992. Het is een zelfopladende hybride, alle elektriciteit wordt op ingenieuze wijze opgewekt (en meer dan briljant ingezet) door de 911 zelf.

Op de plaats waar voorheen de 12 volt accu zat, plaatst Porsche nu een hoogvoltage (400 volt) lithium-ion accu met een capaciteit van slechts 1,9 kWh. Daarmee kan je feitelijk nooit echt elektrisch rijden, maar daar was je toch al niet naar op zoek als 911 rijder. Achter de achterbank is nog een 12 volt lithium-ion accu gemonteerd.

De eerste elektromotor is een permanent magnet synchrone motor die is geïntegreerd in de 8-traps PDK-automaat met dubbele koppeling. Die motor levert 41kW/ 56pk, maar kan kortstondig (10s) tot 65pk leveren en kan ook weer energie recupereren. Tot zover is er nog niet veel nieuws.

De elektrische turbo van de Porsche 911

Een elektrische turbo is vaker toegepast, onder andere bij diverse Audi TDI motoren. Het grote verschil is dat voor 911 T-Hybrid de elektromotor in de turbo met 400 volt opereert. De elektromotor kan dus veel agressiever en sneller de turbo-compressor laten opspoelen, de elektromotor levert tot 20 kW.

Het samenspel tussen de twee elektromotoren, verbrandingsmotor, versnellingsbak en batterij is erg complex, maar hier wordt het ook erg leuk. Op het display is het tijdens het rijden te zien of de batterij wordt opgeladen of dat er juist elektriciteit wordt gebruikt. Wat vooral opvalt: dat wisselt elkaar razendsnel af en de accu kan worden bijgeladen op momenten dat je het niet verwacht.

De elektromotor in de turbo kan namelijk ook als generator functioneren (maximaal 11 kw/ 15 pk). Een voorbeeld: tijdens het rijden op topsnelheid (312 km/u voor de Carrera GTS Coupé) wordt de accu nog bijgeladen. En er zijn momenten dat elektrische turbo de elektromotor in de bak van stroom voorziet.

Om dat goed te kunnen uitleggen is nog wat technische praat nodig. Normaal heeft een turbo een wastegate, via die klep kan de overdruk van de turbo worden afgeblazen. De enkele turbo van de nieuwe 3.6 boxer zescilinder van de Porsche 992.2 uit deze test heeft dat niet. Mocht er toch een overschot aan druk zijn, dan kan de elektromotor (als een soort fietsdynamo) elektriciteit terugwinnen. De elektromotor helpt de turbo dan niet meer, maar remt hem juist af. Bij volgas genereert de elektrische turbo stroom die wordt gebruikt om de elektromotor in de bak aan te drijven. Als het nodig is, springt de accu nog bij.

Ik zal wel een enorme nerd zijn, maar wat is dit toch een bijzonder, en bijzonder gave technologie. Vooral omdat het in de praktijk zo ontzettend goed werkt, maar daarover later meer. We moeten het ook nog hebben over de zescilinder boxer, of niet soms?

Een nieuwe, grotere boxermotor

Porsche keert weer terug naar het slagvolume wat ze het meest lijken te gebruiken: 3,6 liter. Dat hebben ze bereikt door de boring te vergroten naar 97 mm en de slag naar 81mm. Wellicht nog belangrijker is dat er nog maar één turbo wordt gemonteerd in plaats van twee stuks. Het exemplaar is wel véél groter. Normaal gesproken zou dat een puist van een turbogat opleveren, maar de potente elektromotor vult dat gat op.

De grotere motor en grote turbo gebruikt Porsche niet alleen om meer vermogen te genereren, maar ook om te voldoen aan toekomstige milieu-eisen. Binnenkort mogen motoren alleen nog maar lambda =1 draaien. Feitelijk komt het erop neer dat er geen extra brandstof bij vollast mag worden ingespoten. Dat zorgt voor broodnodige koeling, maar de onverbrande brandstof gaat natuurlijk wel de lucht in.

Een aantal componenten kon het veld ruimen, zo neemt de elektromotor in de bak de functie van startmotor over. Dankzij de hoogvoltage architectuur kon de airco compressor elektrisch worden en zijn de riemen die normaal voor de aandrijving zorgen verdwenen.

Het resultaat is dat de nieuwe 3.6 boxer zescilinder 485pk en 570 Nm levert. Daarbovenop kan je nog de output van de elektromotor in de bak tellen, het systeemvermogen is daarmee 541pk en 610Nm.

En het resultaat…..

Verbluffend. Voor mij rijdt de instructeur van Porsche in een gele 911 Turbo S. Hij heeft 110 pk extra, maar de Turbo is ook wat zwaarder. Op het warme Ascari in Zuid-Spanje zijn de tractieproblemen beperkt, vooral ook omdat de achterbanden wéér in breedte gegroeid zijn en nu 315mm breed zijn. Na de haakse bocht linksaf volgt een eerste rechte stuk en ik ben vastberaden om een goede exit te hebben en te zien hoe groot het verschil nog is. Doelstelling is dat de Carrera GTS coupé in schieffergrau zijn binnenspiegel lekker gaat opvullen.

Zo vroeg, maar niet te vroeg op het gas en de 911 lekker laten uitwaaieren richting de rand van de baan. Vooral de schakelmomenten zijn diep indrukwekkend. De PDK bak met dubbele koppeling is van zichzelf al razendnel, maar zodra je met de nieuwe 911 T-Hybrid hebt gereden, weet je dat het nóg beter kan. De torquefill functie zorgt ervoor dat de lichte vertraging tijdens schakelen, verdwenen is. De elektrisch aangedreven turbo heeft bovendien feitelijk een anti-lag systeem, er is dus altijd turbo-druk.

Ondanks het verschil in talent (in het voordeel van de instructeur) en het voordeel in vermogen (ook weer in het voordeel van de instructeur) is de Carrera GTS bijna net zo snel als de 992 Turbo S. We slaan een gat tussen ons en de rest van het groepje, wat een monster.

Doordat de 3.6 zescilinder altijd met lambda =1 opereert, wordt er tijdens vollast geen extra benzine ingespoten. Het is een rich mens problem, maar het verbruik op het circuit is ook significant lager.

De prestaties van de 992.2 Carrera GTS

De oude 992 Carrera GTS had 480pk/ 570Nm, woog 1.520kg en sprint naar de 100 in 3.4s. De vernieuwde 992.2 Carrera GTS gaat daar fors overheen. Als tweewielaandrijver duurt de sprint naar de 100 slechts 3.0s. Pas bij 312 km/u is het klaar met de acceleratie.

Nog leuker is dat de 911 T-Hybrid zo heerlijk potent en bijna atmosferisch aanvoelt. Verdwenen zijn de (minieme) turbogaten, de respons op het gaspedaal is altijd instant. Best wel een beetje briljant.

Nadelen van de facelift

De prijs he, altijd weer de prijs van dit soort lekker spul. Porsche vraagt voor de 911 Carrera GTS coupé de lieve som van € 234.851. De optielijst lonkt daarbij ook nog en anders lult de lokale IVA-jongen in zijn pak er wel weer wat musthaves bij. Als Targa, Cabriolet of als er Carrera 4 GTS is de magische drie ton helemaal niet zo magisch meer.

Daarnaast heeft Porsche de achterbank optioneel gemaakt bij de coupé, het is overigens wel een no-cost option. Het scheelt toch weer 8,7kg en schijnbaar hebben Amerikanen liever een GTS zonder achterbank.

Grootste misser is echter het verdwijnen van de analoge toerenteller. Dat vergeef ik Porsche nooit en weiger dus ooit nog een nieuwe 911 te kopen. Aldus het hele internet. Het is inderdaad jammer, maar er wordt wel een mooie toerenteller op het digitale scherm geprojecteerd. Het is en blijft een soort vleesvervanger, pas als je het totale recept aanpast, wordt het wat.

Conclusie Porsche 992.2 Carrera GTS test

Als je simpelweg de beste en snelste 911 Carrera GTS wilt bezitten. Als je altijd de nieuwste 911 wilt hebben. Als je smult van nieuwe technologie, en al helemaal als de implementatie zo goed is. Hop, hop, snel naar je lokale Porsche Centrum. De nieuwe 911 Carrera GTS is zo ontzettend de moeite waard, excuses huidige 992 bezitters die nog iets langer wilde door rijden. Deze 911 T-Hybrid wil je en je wilt hem nu, wat een apparaat.