Quote 500 2024: de rijkste petrolheads

We hebben de Quote 500 editie 2024 doorgenomen op zoek naar de rijkste petrolheads.

Ouderwets hoor, in fysieke vorm naar de boekhandel gaan op zoek naar de Quote 500. Ook wel weer grappig. Maar daar zijn we. Kunnen we meteen de cijfers vergelijken met voorgaande jaren. In een sneak peak kwamen al een aantal automotive heren voorbij, met natuurlijk Max Verstappen die het zeker niet onaardig doet.

Nu hebben we het volledige lijstje voor je. De meesten zijn er op vooruit gegaan. Dat is niet heel gek. Want ondanks alarmerende geluiden over een kwakkelende economie en reorganisaties zijn de cijfers met betrekking tot vermogens gebaseerd op financiële resultaten van 2023.

Terug naar het bedrijfsleven, terug naar de Quote 500. Terug van weggeweest is de familie Berkel. Ze waren een aantal jaren afwezig, maar zijn terug in de lijst op plek 468. Naast de handel in tankstations en olie zitten ze ook in de carwash business en vastgoed. De lijst bestaat vooral uit bekende namen die al jaren in de top 500 staan, met een belangrijke plaats voor de transportsector.

Quote 500 Rijkste petrolheads editie 2024

Plek 479 Bernhard ten Brinke (keukens, autocoureur) – € 135 miljoen (+3,8%)

Plek 468 Carola en Fred Berkel (tankstations, olie) – € 140 miljoen

Plek 450 Bernhard van Oranje-Nassau – € 150 miljoen (+20%)

Plek 449 Toon Meeus (transport) – € 150 miljoen (+7,1%)

Plek 416 Hans van den Brug (autobedrijven) – € 160 miljoen (+14,3%)

Plek 399 Martin Verbrugge (transport) – € 170 miljoen (+6,3%)

Plek 357 Pieter Geelen (TomTom) – € 190 miljoen (-17,4%)

Plek 343 Bart Lubbers (Fastned) – € 200 miljoen (-23,1%)

Plek 341 Wolter Koops (transport) – € 200 miljoen (+5,3%)

Plek 328 Freddy en Jogé Nijhof (transport) – € 205 miljoen (+17,1%)

Plek 326 Pieter den Hartogh (transport) – € 205 miljoen (+5,1%)

Plek 322 Max Verstappen – € 210 miljoen (+40%)

Plek 306 Harry en Arjan Schenk (transport) – € 215 miljoen (+7,5%)

Plek 271 Arie Miedema (Tinq tankstations) – € 235 miljoen (+14,6%)

Plek 268 Leo van Beukering (autobedrijven) – € 235 miljoen (+6,8%)

Plek 218 Eric Berkhof (van Mossel) – € 280 miljoen (+12%)

Plek 215 Boudewijn Sanders (brandstofadditieven) – € 285 miljoen

Plek 193 Engel Ames (autobedrijven) – € 310 miljoen (+3,3%)

Plek 191 Peter-Frans Pauwels (TomTom) – € 315 miljoen (-13,7%)

Plek 187 Ingrid Pon – € 320 miljoen (-7,2%)

Plek 186 Frits Kroymans – € 320 miljoen (+12,3%)

Plek 185 Harold Goddijn – € 320 miljoen (-12,3%)

Plek 150 Arnold de Haan (tankstations) – € 375 miljoen (+13,6%)

Plek 147 Michel Perridon – € 385 miljoen (0%)

Plek 144 Caspar en Bas van Heertum (vrachtwagens) – € 390 miljoen (+27,9%)

Plek 130 Rolf Lauret (auto-import) – € 425 miljoen (-2,3%)

Plek 117 Kees en Ad Kuijken (transport) – € 460 miljoen (0%)

Plek 111 Erik van Loon (oud dakar-coureur) – € 475 miljoen (0%)

Plek 106 Marco en Ewald Raben (transport) – €495 miljoen (+62,3%)

Plek 68 Ilona Zumpolle-van Vliet (autobanden) – € 760 miljoen (+8,6%)

Plek 51 Evert Louwman – € 1 miljard (0%)

Plek 11 Pieter, Jennifer en Willem van der Leegte (VDL) – € 2,5 miljard (+25%)

Plek 5 Wijnand Pon – €4,5 miljard (+9,8%)

Dit valt op..

Bart Lubbers heeft moeten inleveren met zijn Fastned. Een forse daling van maar liefst 20 procent in vermogen. Bernhard van Oranje-Nassau noteert een fraaie plus. Bugatti-eindbaas Michel Perridon zit wel goed en is geen winnaar of verliezer. Bovenaan de lijst zien we Pieter, Jennifer en Willem van der Leegte. De kinderen van de in 2023 overleden VDL-baas Wim van der Leegte hebben het vermogen overnomen van hun vader.

Alhoewel er af en toe een minnetje valt te bespeuren zijn er vooral heel veel plusjes te zien. De meeste rijkste petrolheads van Nederland kunnen over het resultaat van 2023 tevreden zijn. Waarvan akte?

Fotocredit: Revuelto in de PC via dutchstylez op Autoblog Spots