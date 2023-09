Nieuwe Porsche Panamera: meer hybride, grotere accu

De nieuwe Porsche Panamera komt eraan, met belangrijke upgrades voor de vierdeurs sportsedan.

Nog even geduld, de nieuwe Panamera is onderweg. Nog voordat het zover is geeft Porsche alvast een tussentijdse update met deze gecamoufleerde auto. Echte details blijven uit, maar de Duitse autofabrikant geeft wel alvast een voorproefje van wat je kan verwachten.

Zoals elke nieuwe auto krijgt ook de nieuwe Porsche Panamera te maken met strenge tests. De laatste proeven worden uitgevoerd in de omgeving van Barcelona in Spanje. Onder andere de aandrijflijn krijgt het stevig te verduren. Daarnaast komt de auto met een nieuw ontwikkeld chassis met actieve demperregeling. Ook dat moet onder allerlei omstandigheden uitstekend functioneren.

De nieuwe Porsche Panamera komt standaard met een semi-actief onderstel, zoals het merk het zelf omschrijft. Dit onderstel beschikt over nieuwe schokdempers met twee kleppen. Daardoor moet het verschil tussen comfortabel en sportief rijden groter zijn dan nu het geval is. De praktijk moet uitwijzen of dit nieuwe onderstel inderdaad zo briljant is als Porsche ons wil doen geloven.

De wereld over

Voor de tests reisde Porsche met de nieuwe Panamera naar vier continenten. Rijden op grote hoogte met een laag zuurstofgehalte, tot kilometers maken bij extreme hitte om onder andere het motorkoelsysteem en de airconditioning te testen. Zeker met een hybride aandrijflijn is koeling essentieel.

Van Scandinavië naar Zuid-Afrika en van Azië naar de Verenigde Staten. Porsche is overal geweest in deze testperiode. in Nederland hebben auto’s het eigenlijk heel makkelijk. Het is hier niet extreem warm, niet extreem koud en we hebben ook geen uitdagende bergwegen.

Vier hybride modellen

Het grootste nieuws van de Panamera heeft te maken met de aandrijflijn. Porsche introduceert een nieuw motorengamma. Van de uitgaande generatie waren er al drie hybrides. Daar komt een vierde bij met de nieuwe Porsche Panamera. De hybride modellen zijn uitgerust met een krachtigere elektromotor, een nieuwe PDK-automaat en de auto’s worden lichter.

De accu is voortaan 25.9 kWh groot (dat is nu 15.9 kWh bij de huidige Panamera). De ingebouwde lader kan bovendien 11 kW laden. Dat is nu nog 3.7 kW. Kortom, stevige verbeteringen die het een veel betere hybride auto moeten maken. Ook zal de actieradius sterk toenemen naar verwachting, maar daar doet Porsche nog geen uitspraken over.

Onthulling

Alle details, prestaties en meer worden uit de doeken gedaan tijdens de onthulling van de nieuwe Porsche Panamera. Daarvoor moet je nog even geduld hebben. Op 24 november is de onthulling van de derde generatie Panamera.