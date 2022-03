Nieuwe Aston V12 Vantage is de gaafste auto van 2022

Althans, we kunnen ons niet voorstellen dat er nog iets over de nieuwe Aston V12 Vantage heen zal gaan qua eh, ‘petroseksualiteit’.

We weten het, in principe moeten we alleen praten over elektrische auto’s, waterstofauto’s of het openbaar vervoer. Alhoewel als je écht het milieu begaan bent, dan werk je simpelweg thuis en neem je geen kinderen. Als je dat doet, dan bespaar je zóveel CO2-uitstoot, dat je er een leuke V12 voor de plezierritjes kunt veroorloven. Gewoon even een paar boompjes planten na elke rit en je bent een CO2-neutrale held.

Daarom hebben we het nu over de Aston V12 Vantage. Ja, anno 2022 zagen de hoge heren (en ongetwijfeld dames) van Aston Martin de mogelijkheid om hun dikste benzinemotor in hun meest compacte auto te lepelen. En het gaat niet om een studiemodel dat er toch nooit komt, maar een productiemodel!

Aston V12 Vantage

Daarbij moeten we voor de volledigheid zeggen dat het gaat om een beperkte productie. In totaal worden er namelijk 333 exemplaren van gebouwd. Het hoogtepunt van de Aston Martin V12 Vantage is natuurlijk diens twaalfcilinder biturbo-motor. Deze is goed voor maar liefst 700 pk en een relatief bescheiden koppel van 753 Nm, dat echter wel bij 1.800 paraat staat.

Om het gewicht van de motor te pareren, zijn er enorm veel maatregelen getroffen. Denk aan het gebruik van een hoop koolstofvezel en een lichtgewicht accu. Desalniettemin weegt het apparaat alsnog 1.795 kilogram. Let wel, dat is het EU-gewicht. Tegenwoordig hanteren we andere gewichten (met bestuurder, vloeistoffen en tank) waardoor alle auto’s ineens 100-150kilogram zwaarder zijn dan voorheen.

Aandrijflijn

De V12 is gekoppeld aan een achttraps automaat met koppelomvormer (van ZF). Uiteraard is de auto enkel en alleen achterwielaangedreven. Een sperdifferentieel moet ervoor zorgen dat je het vermogen ook een beetje kwijt kunt op de 315/30 R21 Michelins (Pilot Sport 4S, uiteraard). Voor zijn de banden ook enorm trouwens: 275/35 R21. Om te zorgen dat de wielen en V12 allemaal passen, is de auto flink verbreed, 20 millemeter links en 20 millimeter rechts.

Dan de prestaties van het de Aston V12 Vantage. Van 0-100 km/u accelereren duurt slechts 3,5 seconden. De topsnelheid is meer dan 322 km/u. Dan hebben we ook slecht nieuws, naast het feit dat er maar 333 in elkaar geschroefd worden. Het zal de laatste keer zijn dat Aston Martin een V12-motor in het Vantage-chassis zal monteren. Hopelijk houden ze zich niet aan hun woord en komen er nog de nodige trackdayspeeltjes en speciaaltjes van Zagato. Of een Cabrio. En een Speedster graag.

De Aston Martin V12 Vantage verwachten we in het tweede kwartaal van 2022.