Schumacher: met Magnussen eindelijk een maatstaf

De relatie tussen Mick Schumacher en Nikita Mazepin is niet al te best, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Duitser.

Voor een heel erg lange tijd op de redactie vragen wij het ons af: hoe goed is Mick Schumacher eigenlijk? Als we kijken naar zijn carrière tot nu toe, lijkt het een bovengemiddeld goede coureur te zijn, maar niet eentje van de absolute buitencategorie. Meestal moet hij het eerste jaar in een nieuwe klasse wennen, om het jaar erna te scoren.

Afgelopen jaar was het duidelijk dat hij geen kind had aan Nikita Mazepin. Zowel Nikita als zijn vader – Dmitry Mazepin – staat op de EU Sanctielijst, dus meedoen aan de F1 zit er niet in. Je mag immers niet op een hoog niveau sporten als de boezemvriend van papa landen binnenvalt.

Superdoei!

Talent

Nu Mazepin eruit is, kon Kevin Magnussen terugkeren. Ondanks wat onstuimige acties is hij wel degelijk een talent. Eentje dat het zonder grote sponsoren toch best ver geschopt heeft. Maar wat vind Mick Schumacher daarvan? Want hij zal nu wel aan de bak moeten met zo’n teamgenoot. Aan Formula1.com laat het volgende weten:

Het is zeker goed voor mij en het team. Hij is vier jaar lang onderdeel van het team geweest, met een eenjarige break. Iedereen in het team mag hem. De emotie en sfeer in het team is nu heel goed en hij is ook een goed referentie kader, dus dat is positief. Ik profiteren van zijn ervaring. Hij is een goede maatstaf waardoor ik nu wel de mogelijkheid om mijzelf te meten. Hierdoor heb ik nu wel druk waaronder ik dan kan leren te presteren. Mick Schumacher, neemt Nikita Mazepin wel serieus.

Met Magnussen eindelijk een maatstaf

Ouch. Tussen de regels door lijkt het alsof dat niet het geval was. Als je kijkt naar de eindklassering van Mazepin (21e van de 20 coureurs) dan heeft Mick overigens wel een punt. Nikita Mazepin valt wel in de beetje in de categorie Gaston Mazzacane, Nikolas Kiesa, Zsolt Baumgartner, Ricaro Rosset en Alex Yoong.

Dan is het word nu aan u, waarde lezer! Wat denkt u? Was Nikita Mazepin écht zo slecht? En hoe zal Schumacher het doen ten opzichte van Magnussen? Laat het weten, in de comments!