BMW 7 Serie én i7 aangekondigd, met gigantische grille

Ach ja, dat kan verrassing zijn, dat de BMW 7 Serie en i7 een unieke grille meekrijgen.

De BMW 7 Serie gaat alweer een tijdje mee. De auto beleefde in 2016 zijn debuut op de IAA in Frankfurt. Toen was het nog een vrij keurige sedan. In 2019 kwam er een niet al te subtiele facelift waarbij de grille extreem groot werd. Het is nu 2022 en het is bijna tijd voor het nieuwe model.

Nu vraag jij je af, krijgt de een grotere of kleinere neus? We hebben het antwoord voor je: nóg groter en door de platte koplampen (dé trend van 2022) lijkt deze nog eens wat groter. Sterker nog, de laatste keer dat er zo’n grote open bedoening op het scherm te zien was, werd de film Basic Instinct eromheen gemaakt.

Nieuwe 7 Serie i7

De nieuwe 7 Serie komt er in twee soorten: de reguliere BMW 7 Serie en de BMW i7. Net als de 4 Serie Gran Coupe kun je kiezen uit traditionele benzinemotoren of een geheel elektrische versie.

De nieuwe BMW i7 zal een flink accupakket meekrijgen, want de actieradius is 600 km. Nog niet zo groot als die van de Mercedes-Benz EQS (de aartsrivaal), maar met een V8 ga je echt niet veel meer halen op een tank.

De versies met verbrandingsmotor zullen allemaal voldoen aan de zeer strikte Euro7-emissie-eisen. Reken dus op 48V mild hybrid-ondersteuning, allerlei filters en andere ingrepen om uitstoot tot een minium te beperken. Welke verbrandingsmotoren er komen, is nog niet bekend. Reken op zescilinders en een enkele V8.

Geen V12

De V12 keert definitief niet terug. Wel denken we dat er nog een diesel zal zijn. Zeker voor de manager op stand die veel kilometers op de Autobahn maakt, is dat nog altijd de ideale keuze, ook om de CO2-uitstoot enigszins laag te houden.

Qua interieur-features kunnen we waarschijnlijk een video van een uur maken, want de 7 Serie en i7 kan je bestellen met de meest uitzinnige opties. Denk aan een 8K-scherm dat uit het dak komt zetten en een groot zonnedak voor de achterpassagiers, de zogenaamde SkyLounge. Of deze opties gecombineerd kunnen worden, is dan weer niet bekend, maar BMW heeft in elk geval grootste plannen.

De onthulling voor de BMW i7 en 7 Serie verwachten we over een maand.