Nieuwe Audi ophalen bij de fabriek? Niet voor iedereen

Wij gelukkig nog wel.

Duitse premiumfabrikanten als Audi, BMW, Porsche en Mercedes bieden een toffe optie aan om je nieuwe auto bij de fabriek in land van oorsprong op te halen. De genoemde merken zijn daar zeker niet de enige in. Vaak combineer je dit met een weekendje weg in de omgeving of in het geval van Amerikanen met een Europese roadtrip.

In dat geval heeft Audi slecht nieuws voor zijn Amerikaanse klanten. De European delivery optie heeft Audi Noord-Amerika uit de optielijst geschrapt. De exacte reden van dit besluit is niet duidelijk. Wie de bewuste pagina bezoekt op de Amerikaanse site van het merk krijgt de volgende tekst te zien:

Thank you for visiting the European Delivery page. Unfortunately, orders are no longer being accepted for the European Delivery program. We apologize for any inconvenience this may cause and ask that you contact your local dealer to purchase/lease your next Audi.