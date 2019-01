De nieuwe Mercedes CLA Coupé is nu officieel

Het nieuwste model van Mercedes is hier.

Vanmorgen konden we al vroegtijdig kennis maken met Mercedes’ nieuwste. Nu is het tijd voor alle informatie, want de Duitser is officieel gepresenteerd. Zoals gezegd komt er zowel een CLA als een A-klasse Limousine. Waar de A-met-kont een A-met-kont moet voorstellen, gaat deze CLA zich meer richting de CLS profileren. Althans, zo wil de marketingafdeling van Mercedes dat je denkt. Een vierdeurs coupé, zoals ze het zelf noemen.

De nieuwe CLA is 4,69 meter lang (+48 mm), 1,8 meter breed (+53 mm) en 1,4 meter hoog (-2). De wielbasis bedraagt 2,7 meter. Een toename van 30 mm in vergelijking met zijn voorganger. Het interieur van de A- en B-klasse maakt zijn intrede naar de CLA. Het MBUX-infotainmentsysteem met onder meer het inmiddels welbekende “Hey Mercedes” is uiteraard te vinden in het model. Tijdens de presentatie in Las Vegas heeft Mercedes bekendgemaakt dat de spraakassistent een stuk innovatiever moet werken. Het is afwachten of dat in de praktijk ook zo lekker werkt. Vaak weet zo’n assistent je slecht te verstaan en zorgt het alleen maar voor meer frustraties onderweg.

Het gepresenteerde model in Las Vegas is de CLA 250, met een 224 pk en 350 Nm sterke viercilinder turbomotor. Het blok is gekoppeld aan de 7G-DCT automaat. De marktlancering is in mei. Hoewel het merk nog niet in details treed, spreekt Mercedes over een reeks benzine- en dieselmotoren. Met zowel een handbak, een automaat als de optie om 4MATIC te nemen. Verwacht een vergelijkbare line-up met die van de A-klasse (A160, A180, A200, A220, A250, AMG A 35).