Neem je Tesla op Europese roadtrip volgend jaar!

Elon Musk heeft namelijk goed nieuws met betrekking tot de laadstations van de Amerikaanse autofabrikant.

Het is indrukwekkend wat Elon Musk met de Tesla-auto’s heeft neer weten te zetten, maar minstens zo indrukwekkend is het Tesla Superchargernetwerk. Waar traditionele autofabrikanten door middel van joint ventures zo langzaamaan begonnen zijn met het leggen van laadinfrastructuur, is Tesla al jaren bezig met het plaatsen van een eigen netwerk.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Tesla CEO Elon Musk heeft via Twitter laten weten dat de Superchargers volgend jaar heel Europa dekken. Hoeveel laadstations er in 2019 bijgebouwd gaan worden is niet bekendgemaakt, maar volgens Musk moet je probleemloos van Noorwegen naar Turkije kunnen rijden. De CEO spreekt over een 100% dekkend netwerk voor Europa.

Hier in West-Europa hebben Tesla-rijders weinig te klagen met de vele Superchargers. In landen als Hongarije, Polen, Slowakije en Roemenië is echter nog flink werk aan de winkel om een meer dekkende infrastructuur te creëeren.

Op dit moment zijn de meeste Superchargers te vinden in de Verenigde Staten, Europa en China. In landen als Japan, Zuid-Korea en Australië is de autofabrikant ook lekker bezig met het uitbreiden van Superchargers. Een wereldtrip zit er nog niet in. In Midden-Azië ontbreekt het aan Superchargers en ook in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika zijn de snelle laadpalen amper tot niet te vinden.