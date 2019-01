Ford Shelby GR-1 gaat na 16 jaar alsnog in productie

Nondeju!

Met enkele regelmaat duiken we voor onze serie ‘Vergeten Concept‘ in het obscure verleden van automerken, om hun vergane parels op te speuren en onder de loep te leggen. Ongeveer vijf jaar geleden bespraken we de Ford Shelby GR-1, een studiemodel dat kort na de iconische Ford GT (rijtest) aan de wereld werd voorgesteld. Hoewel de auto door het publiek redelijk goed werd ontvangen, eindigde het project in de ijskast. Anderhalf decennium nadat de auto oorspronkelijk ter wereld kwam, blijkt het project alsnog verwezenlijkt te gaan worden.

Dit komt niet alleen als een verrassing voor ons, maar ook voor de man die zich ruim zes jaar heeft ingezet om het project te realiseren. Lance Stander van het Amerikaanse Superformance heeft na een jarenlange verbale woordenwisseling met Ford eindelijk groen licht gekregen van de autofabrikant, zo vertelt hij aan Car And Driver.

“It’s been a project I’ve been working on with Ford for about six years. We originally said we want to do the GR-1, and we spoke to everyone at Ford and they said it’s never going to happen. Just forget about it.”

Hoewel Stander keer op keer “nee” te horen kreeg, was hij niet van plan om op te geven. De enthousiasteling, die het nieuws afgelopen weekend onthulde tijdens het jaarlijkse Shelby Tribute bij het Petersen Museum, wilde namelijk absoluut geen halfbakken versie van de GR-1 maken. Nee, volgens hem kon het project alleen doorgaan als hij het origineel mocht gebruiken.

“We could have done a replica, we could have done a kit car, but that was never good enough for us. We had to get licensed by the original manufacturer, and it had to have all credibility. So I just kept plodding along and eventually the stars aligned, the right people at Ford got to hear about it and…a couple of guys at who really wanted to see it happen at Ford Design in Europe, and the next thing I know is Ford Licensing is contacting me.”