Nieuwe Audi Q3 TFSI e rijdt 1 op 71,43 - Autoblog.nl

Met de nieuwe Audi Q3 TFSI e kún je heel erg zuinig rijden. Of niet natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook.

Nog niet zo lang geleden was de PHEV een enorm vooruitstrevende auto. Als je écht begaan was met het milieu, reed je in zo’n kekke plug-in. Plug-in hybride rijden is een beetje als eten bij de McDonald’s. Als je alleen de Mc-salade met Mc-tomaat en Mc-kraanwater bestelt, zit het wel snor. Ga je voor de Double Big Tasty met extra transvetzuren, dan gaat het mis. Met een PHEV kan het allebei.

Nieuwe Audi Q3 TFSI e

Maar omdat de PHEV zo zuinig kan rijden met de juiste attitude, is het bijkans de enige mogelijkheid om auto’s met een verbrandingsmotor aan te kunnen bieden. De laatste auto in dit rijtje is de Audi Q3 TFSI e. Veel modellen van Audi zijn verkrijgbaar als plug-in hybride. De Audi Q3 ontbrak nog in het rijtje.











Bekende aandrijflijn

De techniek mag geen verrassing zijn. Het is immers dezelfde aandrijflijn die we ook vinden in de plug-in versies van de Audi A3 en VW Golf. Dus een 1.4 TSI viercilinder en elektromotor, gekoppeld aan een zeventraps S Tronic transmissie met dubbele koppeling. Het systeemvermogen bedraagt 245 pk en het systeemkoppel is 400 Nm.





Prima prestaties Audi Q3 45 TFSI e

Dat is op zich best veel kracht voor een dergelijke auto. De prestaties zijn dan ook niet verkeerd. Van 0 naar 100 km/u sprinten is in 7,3 tellen achter de rug. De topsnelheid bedraagt 210 km/u. Prima waarden voor Nederland. Opmerkelijk, ondanks de ‘Q’ in de naam en het feit dat het een crossover is, is vierwielaandrijving geen eens een mogelijkheid. De Audi Q3 TFSI e is enkel en alleen beschikbaar met voorwielaandrijving. Wel is het mogelijk om de 45 TFSI e aandrijflijn op de Q3 Sportback te bestellen.

Zo’n extra Haldex-koppeling en aandrijfas zorgen natuurlijk voor meer weerstand en gewicht, dat niet gunstig is voor de efficiency. Over efficiency gesproken, de plug-in hybride Audi Q3 verbruikt op 1 op 71,43 volgens de WLTP. Dan is het wel de bedoeling dat je heel veel rijdt op de stekker en rijdt op de kleinst mogelijke wielen (die niet zijn afgebeeld op de foto’s).

Leverbaarheid Audi Q3 45 TFSI e

Het voordeel van een laag theoretisch verbruik is dat de uitstoot dat dan ook is. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat de BPM-boete heel erg meevalt. Over die prijzen gesproken, die worden ter zijner tijd nog bekend gemaakt. Vanaf januari 2021 wordt de plug-in Q3 leverbaar in Nederland.