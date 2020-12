Elektrische auto's in NL verkoop bereikt mijlpaal - Autoblog.nl

Je gaat dit nooit raden. Er zijn dus meer elektrische’s auto’s dan ooit in NL. Maar wat is nu het exacte aantal? En welke auto is het populairst? Je leest het hier, op Autoblog.

Elektrisch rijden word telkens populairder. Er gaat natuurlijk een moment komen dat de EV gemeengoed gaat worden en ten opzichte van de auto met verbrandingsmotor.

Hoeveel EV’s zijn er in Nederland?

Geregeld verblijden wij onze lezers met de laatste stand qua verkopen en diverse lijstjes. Maar die geven elke keer aan hoeveel erbij zijn gekomen. Niet zozeer hoeveel er in totaliteit zijn verkocht. Gelukkig hebben we daar nu het antwoord. Hoeveel elektrische auto’s rijden er eigenlijk in NL? En welke modellen zijn dan het meest populair? Wij hebben de meest actuele cijfers!

Elektrische auto’s in Nederland telkens populairder

Dat is niet geheel toevallig, want afgelopen maand werd er een belangrijke mijlpaal bereikt. Er rijden namelijk meer dan 150.000 elektrische auto’s rond in NL. Daarmee is de elektrische auto populairder dan LPG, waarvan er slechts 104.737 rondreden op 1 december 2020.

De populariteit van de EV neemt enorm toe. In de eerste 11 maanden werden er 43.583 elektrische auto’s verkocht, 13,9 procent van het totaal. Afgelopen maand (november 2020) werden er 7.548 EV’s geregistreerd, dat weer 22,6 procent is van het totaal van 2020. Naarmate de tijd vordert, wordt de EV dus populairder.

Fluctueren

Nu kan het zo zijn dat cijfers van de verkoop van elektrische auto’s in Nederland iets zullen fluctueren. Zeker in de laatste maanden worden er relatief veel EV’s verkocht, zodat de bestuurder nog een lage bijtelling kan genieten. De meest populaire elektrische auto van dit moment is de Kia e-Niro (5.802). De Volkswagen ID.3 (4.882) volgt op gepaste afstand. De Tesla Model 3 (4.431) zit daar valk achter.

Populairste elektrische auto’s in Nederland

Als laatste is er de volgende tabel met de populairste elektrische auto’s in Nederland. Op 1 december 2020 reden er precies 153.312 rond op onze wegen.

Positie Merk Model Aantal 1 Tesla Model 3 34.410 2 Tesla Model S 12.764 3 Nissan Leaf 10.494 4 Volkswagen e-Golf 10.191 5 Hyundai Kona Electric 9.941 6 Kia e-Niro 9.712 7 Renault Zoe Z.E. 8.206 8 BMW i3 BEV 7.412 9 Audi E-Tron 6.632 10 Tesla Model X 5.300 11 Volkswagen ID.3 4.884 12 Hyundai Ioniq Electric 4.400 13 Jaguar I-Pace 4.389 14 Opel Ampera-E 3.298 15 MG ZS EV 2.993

Bron: BOVAG en RDC.