Verstappen over boegeroep: maakt mij geen zak uit

Verstappen reageert op zijn eigen manier over het boegeroep gisteren na de GP van Italië. Het boeit hem namelijk geen zak.

Lekker hoor, weer een overwinning binnen. Verstappen is hard op weg om de volgende wereldtitel binnen te slepen. Niet elke Formule 1 fan is daar blij mee. Dat bleek gisteren wel in Monza toen de Nederlander werd ontvangen met boegeroep, toen hij naar het podium liep.

Verstappen en boegeroep

Het is niet duidelijk of het echt gericht was tegen hem, of tegen het feit dat de race geëindigd werd achter een safety car. Net zoals op Silverstone, toen werd hij tevens uitgejouwd, is hij niet onder de indruk.

Boegeroep maakt mij geen zak uit. Het verpest mijn dag totaal niet

Een reactie zoals we mogen verwachten van Verstappen. Hij zegt volgens de Telegraaf hiernaast dat het een superjaar is en dat het belangrijk is ‘dat we ook blijven genieten’. Dit laat hij dus niet verpesten door wat jouwende en boze mensen langs de baan. Het is alweer de elfde overwinning dit jaar. Het gaat dus heel goed en Verstappen zegt dat de auto lijkt te werken op elk type circuit.

Media

Er was al eerder de nodige aandacht voor het gedrag van verschillende supporters. Nederlanders hebben eerder Lewis Hamilton uitgefloten. De Britse media was daar niet over te spreken en pakte daar in de pers flink over uit. Nu de rollen omgekeerd zijn, hoor je ze daar minder over. Een beetje hypocriet dus.

Maar goed, het laat Verstappen dus niet van de wijs brengen. Hij is vol zelfvertrouwen en het lijkt erop dat de volgende wereldtitel een kwestie van tijd is. Of mensen hem nou mogen of niet. Ferrari coureur Charles Leclerc is een andere mening toegedaan en zegt dat niemand dit leukt vindt en dat het boegeroep moet stoppen.