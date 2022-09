Deze ruige elektrische mini camper heeft potentie

Klein is ‘ie wel, maar dit is een kekke elektrische off-road mini camper met goede looks.

Off-road campers zijn hier in Europa aan een opmars bezig. Nou, in ieder geval de mogelijkheid om te gaan blubberen en te slapen in, of op, je voertuig. Zoals de Porsche 911 met tent van verleden week. Potential Motors komt nu met de ideale camper dat ontworpen is voor offroad-avontuur, maar toch met wat luxe.

Ruige elektrische off-road mini camper

Het voertuig heeft wel wat weg van een maan-wagentje. Op zich niet vreemd, want die wagens opereren in de meest extreme omstandigheden. Dit is echter een off-road RV, zoals de Amerikanen het omschrijven. De Adventure 1 heeft grote ramen om optimaal van het uitzicht te kunnen genieten. Het is een wendbare elektrische compacte camper met opvallende looks. De motor van de Adventure 1 heeft een volledig elektrisch platform met twee motoren en vierwielaandrijving via differentiëlen. Hij produceert 604 pk en dat is best veel voor een relatief klein voertuig als dit.

Het heeft tevens wat weg van een All Terrain Vehicle, zoals een Can-Am Commander. De camper is vrij smal (162 centimeter) en bijna 4,5 meter lang. Ideaal dus om smalle bergweggetjes te ontdekken en bovenop de berg te blijven slapen. Dit komt zeker goed met de ruime bodemvrijheid, waar de ontwerpers goed over nagedacht hebben. De Adventure 1 krijgt standaard het voertuigcontrolesysteem van het merk mee. Dit geavanceerde systeem past de instellingen van het koppel en de ophanging proactief aan het terrein aan, zonder handmatige aanpassingen.

Ontwerp

De ontwerpers hebben hun best gedaan om het voertuig een off-road karakter te geven. Dat komt met name door de hoekige vormen, maar tevens door de stevige bescherming om te beschermen tegen bijvoorbeeld puin en stenen, een skidplate aan de voorkant, haken voor en achter en een verzonken voorlier.

Aan de achterkant zien we een groot achterluik en een geïntegreerd bed, waar je zo met z’n tweeën in past. Het dashboard is eenvoudig, maar heeft wel een tabletachtig scherm. Het voertuig zal niet massaal gemaakt worden. Je kunt er wel eentje pre-orderen bij Potential Motors, want ze zijn nog niet in productie genomen. Prijs is ongeveer 135.000,- euro.