Nieuwe auto met 462 pk voor Máxima en Beatrix

Zowel koningin Máxima als prinses Beatrix hebben gewinkeld voor een nieuwe auto. Maar wat is het geworden?

Als je jaren plezier hebt gehad van een automerk bestaat de kans dat je volgende auto ook weer van dit merk gaat zijn. Voor sommigen is dit bijna een soort traditie, waarbij je zie dat de kinderen het automerk rijden wat de auto’s ook altijd hebben gereden.

De laatste jaren maakt het Koninklijk Huis gebruik van auto’s van het merk Audi. Daar zijn ze blijkbaar tevreden over, want er zijn een aantal nieuwe exemplaren aangeschaft. De Oranjes zijn niet altijd Audi fanboy geweest. In het verleden reden ze onder meer Ford en later Volvo. Maar de Audi’s zijn nu helemaal de bom, blijkbaar.

Want zowel koningin Máxima als prinses Beatrix hebben een nieuwe auto. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het was niet zo dat de oudere Audi’s niet meer goed waren. Maar, zo omschrijft de RVD, Máxima en Beatrix wilden een meer milieuvriendelijke auto gaan rijden. Een volledig elektrische Audi A8 bestaat er nog niet. En dus is er gekozen voor een plug-in hybride.

Het gaat hier om een verlengde Audi A8 60 TFSI e quattro. Deze plug-in hybride combineert een zescilinder benzinemotor met een elektrische aandrijflijn. Het systeemvermogen ligt op 462 pk. De vanafprijs van deze Duitse limo in Nederland ligt op € 126.775. De elektrische actieradius van de PHEV komt neer op maximaal 46 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

Nu zijn vrouw en moeder het goede voorbeeld geven, mag Koning Willem-Alexander wel wat leukers rijden nietwaar? Misschien is de 571 pk sterke Audi S8 2022 zoals uit onze recent rijtest iets voor hem. De video van onderdaan Wouter in deze auto is te zien hieronder.