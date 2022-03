Nog voor de Bugatti Veyron brak de Volkswagen W12 Nardo al records

Het is 20 jaar geleden dat de Volkswagen W12 Nardo een belangrijk record neerzette.

Van een productieauto is het nooit gekomen, maar imposant was de Volkswagen W12 wel. De presentatie van het concept was in 1997 op de Tokyo International Motor Show. In de jaren daarna werd de bizarre auto gebruikt om records mee te rijden. Je kunt het zien als de verre voorvader van de Bugatti Veyron. Een auto waar de Volkswagen Groep later eveneens veel records heeft mee weten neer te zetten.

20 jaar geleden

Volkswagen blikt nu terug op de W12 Nardo omdat het 20 jaar geleden is dat zo’n imposant record werd gehaald. Het was 23 februari 2002. Het Nardo circuit in Italië. Ruim een halfjaar eerder was Volkswagen er al met de auto geweest voor tests en om records neer te zetten. Maar op die 23ste van februari wist de Volkswagen W12 tijdens een 24-uurs test in totaal 7.739 kilometer te rijden met een gemiddelde snelheid van 322,8 km/u. Een enorm verschil met het Volkswagen van nu. Toen nog bezig om records te halen met benzine slurpende twaalfcilinders en nu draait alles om elektrificatie en zo groen mogelijk zijn.

In totaal heeft de Volkswagen W12 Concept 12 records op naam weten te zetten, waarvan er 8 alleen al in de 24 uur op Nardo op die 23ste van februari werden gehaald. En afgezien van de gedateerde verlichting is het model eigenlijk best goed gerijpt. Het is en blijft een imposant apparaat. Alles te weten komen over deze auto doe je in onze Volkswagen W12 Nardo special.