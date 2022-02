Dit gaat de Fisker Ocean kosten in Europa

Henrik Fisker gaat het opnieuw proberen, deze keer met een volledig elektrische auto, made in Europe.

We weten één ding van Henrik Fisker: auto’s ontwerpen kan hij wel. Alleen al met de DB9 heeft hij zich onsterfelijk gemaakt. Maar goed, een auto ontwerpen in dienst van een fabrikant is één ding, zelf een auto op de markt zetten is iets heel anders.

Fisker probeerde dit eerder al met de Karma. Dat lukte in eerste instantie nog best aardig, maar uiteindelijk ging Fisker Automotive toch op de fles. Inmiddels is er echter weer een nieuw automerk van Henrik Fisker, genaamd Fisker Inc.

Het eerste wapenfeit van het nieuwe Fisker moet de Ocean worden. Deze SUV werd in 2019 al voorgesteld. Het is vervolgens altijd afwachten of de auto ook daadwerkelijk in productie gaat. En zo ja, wanneer.

Het lijkt nu bijna zover te zijn. Vandaag werd de Fisker Ocean voor het eerst op Europese bodem gepresenteerd. Het leuke is: de Ocean wordt ook op ons continent gebouwd. Magna Steyr in Oostenrijk neemt namelijk de productie op zich.

De Fisker Ocean krijgt een verwachte WLTP-range van 630 km. Als je voor de Sport-uitvoering gaat moet je genoegen nemen met minder actieradius, namelijk 440 km. De krachtigste versie krijgt 550 pk. Een sprintje van 0 naar 100 moet daarmee in 3,9 seconden gepiept zijn.

Belangrijker: we weten nu ook wat de Fisker Ocean gaat kosten in Europa. Of de auto naar ons land komt weten we nog niet, dus we hebben nog geen Nederlandse prijs. Wel weten we wat onze Oosterburen moeten betalen voor een Fisker Ocean.

In Duitsland heeft de Fisker Ocean een vanafprijs van €41.560, inclusief btw. In dat geval heb je de Sport-uitvoering met 440 km range. Deze kan gaan concurreren met auto’s als de Kia EV6, Ioniq 5 en de Volkswagen ID.4.

De duurdere Ultra-uitvoering krijgt in Duitsland een vanafprijs van €57.000, terwijl de Extreme minstens €69.950 moet kosten. De prijzen lopen dus behoorlijk uiteen, maar 45 mille voor een strak gelijnde EV met 440 km range klinkt niet verkeerd. Kom maar door met die Fisker Ocean.