Nieuwe auto’s brengen hoge schadekosten met zich mee

Er komen steeds meer veiligheidssystemen in auto’s. Die voorkomen ongelukken en dan kan de verzekeringspremie omlaag, toch?

Het lijkt een voor de hand liggend verhaal, steeds meer systemen helpen ons om brokken te voorkomen. Of we het nu hebben over lane departure warning, adaptieve cruisecontrol, of uiteindelijk de ‘semi-autonome’ stand in je Tesla. Het resultaat zal uiteindelijk zijn dat we iets minder vaak thuis hoeven uit te leggen waarom je met een leenauto van het schadebedrijf aan komt rijden.

Juist, dat is dus maar één kant van het verhaal. En ‘het hele verhaal’ daar hebben ze bij Bovag afdeling Schadebedrijven onderzoek naar laten doen. Om ons bij te praten over de stand van zaken rondom ‘hightech schadeherstel’ stonden we op een zonnige middag aan de koffie bij van Mossel High Tech Schade in Zwolle. Een ‘rondje door de zaak’ werd hier al snel een paar uur durende tour omdat de voorbeelden die uitgestald stonden allemaal potentieel simpele schades waren die door de complexiteit van de aanwezige systemen in de auto’s om veel (kostenverhogende) extra handelingen vroegen.

Wat te denken van de BMW waarvan de koper misschien nooit heel lang stil had gestaan bij het navigatiesysteem. Nadat dieven het systeem op niet zachtzinnige wijze hadden verwijderd staat de bestuurder nu wel iets langer, letterlijk, stil. Een dikke 14 dagen. Oh en omdat er zoveel systemen beschadigd zijn bij het doorknippen van wat kabeltjes gaat de rekening voor de verzekeraar richting € 18.000 .

De vestiging in Zwolle heet High Tech Schade, dat slaat overigens niet alleen op alle nieuwe systemen die in auto’s te vinden zijn. Het slaat ook op het gebruik van andere (lichtere) materialen die specialistisch herstel vragen en dus een hoger schadebedrag laten zien onderaan de streep. Van Mossel Schadebedrijven werkt vanuit de groep waar zij onderdeel van is veel met auto’s van Jaguar Land Rover. In de schadeafdeling stond een recente Range Rover Velar. Een botsing linksvoor zou naar schatting normaal voor een kleine 6 a € 7.000 schade hebben gezorgd, maar omdat onder de motorkap heel veel aluminium onderdelen zitten in plaats van stalen moet alles gedemonteerd worden. Simpelweg omdat aluminium moeilijk gerepareerd kan worden wanneer het gemonteerd is. Het resultaat? Het schadebedrag steeg met een dikke € 20.000.

Je hoopt dat het je niet overkomt, deze twee voorbeelden. Zeker niet als je zelf de rekening moet oppakken omdat je niet WA Volledig Casco bent verzekerd. Maar ook de meer simpele schades brengen nu al meer kosten met zich mee. De mobiele kalibratiewagen ter plekke liet zien wat er tegenwoordig steeds vaker na het vervangen van een ruit dient te gebeuren. Als jij een camera achter je voorruit hebt voor adaptieve cruisecontrol of lane departure warning dan moet deze gekalibreerd worden na het vervangen van je voorruit. Extra handeling met dure apparatuur staat garant voor een hogere eindnota. Misschien toch kiezen voor een verzekeraar waar ruitschade is gedekt in de toekomst?