Meer schadeclaims door toename autobranden

Parijs is op zo’n vijf uur rijden van Utrecht. Dat de Franse hoofdstad zo dichtbij is, hoeft niet te betekenen dat we gewoontes in die cultuur moeten gaan overnemen. Toch blijkt dit wel het geval. Franse hooligans vinden het erg leuk om auto’s in Parijs in de hens te zetten. Dat gedrag is -helaas- ook steeds meer in Nederland te betreuren.

Met een WA-verzekering sta je als slachtoffer wat dat betreft met lege handen. Met WA+ en een All Risk autoverzekering ben je wel gedekt voor deze vorm van vandalisme. Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben de verzekeringsmaatschappijen het er maar druk mee tegenwoordig. Hadden verzekeraars in 2014 nog te maken met ongeveer 3.000 claims. In 2018 is dat aantal gestegen naar 4.359 claims, een stijging van 9 procent in vergelijking met 2017.

Kijken we naar de provincies dan ben je in Flevoland en Zeeland relatief ‘veilig’, al wonen hier ook minder mensen in vergelijking met grotere provincies. In de twee provincies kwamen in 2018 respectievelijk 94 en 96 claims binnen. De meeste claims zijn afkomstig uit Zuid-Holland (779), Noord-Brabant (734) en Noord-Holland (579).

Pyromanen kunnen vaak een lange tijd ongestraft hun gang gaan. Een woonwijk is niet bezaait met camera’s en er zijn weinig tot geen getuigen als ze midden in de nacht toeslaan. Tel daarbij op dat op een parkeerplaats vaak meerdere auto’s slachtoffer worden als ook maar één auto in de fik wordt gestoken.

Foto: een niet zo frisse BMW 7 Serie. Via @plakband19 op Autojunk