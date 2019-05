Kan het interieur van deze Audi A7 door de beugel?

De klant wilde ongetwijfeld iets aparts op zijn A7.

Aan de buitenkant zie je er bijna niets aan af, maar in het interieur is het een opvallend circus. De eigenaar (m/v) van deze Audi A7 50 TDI Quattro is duidelijk van mening dat het anders mocht, getuige zijn configuratie.

De A7 kreeg een Audi Exclusive interieur. Er werd gekozen voor zwart leder in combinatie met felrode accenten en alcantara materialen. De grijzige tint aan de buitenkant maakt het interieur tot een complete verrassing. De eigenaar zal ongetwijfeld een reden hebben waarom hij voor deze optie heeft gekozen. Wij kunnen enkel speculeren. Het is dat clown Bassie niet meer kan autorijden, anders waren de rode accenten een perfecte hint van zijn rode clownsneus geweest. Eén ding is duidelijk: de A7-rijder zal het een worst wezen of zijn auto in smaak zal vallen bij een eventuele verkoop.

In 50 TDI trim komt de A7 met een 3.0 dieselmotor. Het blok is goed voor 286 pk en 620 Nm koppel. Naast de A7 is dezelfde motor ook te krijgen in onder andere de A6, A8, Q7, Q8 en ga zo maar door. Deze A7 werd op de foto gezet door Audi Forum Neckarsulm in Duitsland. Zou jij het aandurven de A7 in zo’n ongebruikelijke configuratie te nemen?

Fotocredit: Audi Forum Neckarsulm via Facebook