‘Honda NSX Type-R komt in de herfst 2019’

Wellicht dat deze versie wel de interesse van gefortuneerde supercar kopers kan wekken.

De Honda NSX is altijd een beetje een onbegrepen auto geweest. Zowel de eerste als de tweede generatie werden niet echt door pers en publiek jubelend onthaald. Het is geen McLaren of Ferrari, maar de auto kost wel ongeveer hetzelfde geld.

De NSX is niet zo dramatisch als een Lamborghini Huracan met zijn tiencilinder, maar ook zeker niet zo gebruiksvriendelijk als een Porsche 911 Turbo. Kortom: de (onlangs opgefriste) NSX is een lastige business case. In technisch opzicht is het (net als de eerste generatie) een waar pareltje. Zie het als een junior-Porsche 918 Spyder voor een fractie van de prijs en je zit dichtbij.

Er gaan al wat langer geruchten over een hete Type-R variant. Vandaag weet Forbes te melden dat deze versie er definitief gaat komen. De NSX Type-R zou er 77 pk bij krijgen, waardoor het totaal uitkomt op 650 pk. Uiteraard gaat het koppel ook omhoog. Qua gewicht kun je een afname verwachten en de remmerij zal van (nog) betere kwaliteit zijn.

Dan het uiterlijk. Hoe kan de nieuwe NSX Type-R er dan uit komen te zien? Denk aan de NSX GT3 racer met wat invloeden van de oude NSX Type-R, inclusief de lak Championship White. Als de geruchten correct zijn, wordt de NSX Type-R onthuld op de Tokyo Motor Show in de herfst van dit jaar. In Japan en Europa zal de auto als ‘Honda NSX Type-R’ door het leven gaan, in Amerika wordt de naam van de auto Acura NSX Type-R. Dat zou een noviteit zijn, want de vorige Acura NSX was niet als Type-R leverbaar. De enige Acura die geleverd is met ‘Type-R’ badge, is de Integra.