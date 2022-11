Nieuwe auto’s stapelen zich op in Duitse haven

Nieuwe auto besteld? Grote kans dat die nu vaststaat in de Duitse Bremerhaven.

Een nieuwe auto. Blijft toch een leuk moment als je de sleutels in handen krijgt. De geur, de schone auto en de glimmende showroom. Het draagt allemaal bij aan het moment. Maar daar kan wat vertraging opspelen, omdat nieuwe auto’s niet bij de dealers komen.

Nieuwe auto’s in Duitse haven

De Bremerhaven is dé belangrijkste roll-on/roll-off-haven van Duitsland. Maar het is tevens een van de grootste autoknooppunten in de wereld. De Bremerhaven is de op drie na grootste containerhaven van Europa met meer dan 5 miljoen containers en 1,7 miljoen voertuigen per jaar.

De haven stoeit op dit moment met wat problemen, weet CNBC te melden. Er is namelijk -net zoals in bijna elke beroepsgroep- een enorm tekort aan chauffeurs om de auto’s (en containers) uit de haven te vervoeren. Met name is er veel vraag naar H&H-chauffeurs (hoge en zware lading) en roll-on/roll-off-chauffeurs om de voertuigen te verplaatsen. Dit zorgt ervoor dat er veel auto’s op dit moment blijven staan. Denk bijvoorbeeld aan BMW’s, Renaults en Volvo’s. Er is nu al een vertraging van maanden van bijvoorbeeld BMW’s.

Nog meer problemen

De tekorten wat betreft personeel is al erg, maar daar bovenop komt nog eens dat er ook te weinig schepen zijn. Volgens de gegevens van VesselsValue komt de wereldwijde vloot dertien schepen tekort. Dit komt onder andere doordat schepen gesloopt zijn tijdens de coronapandemie. Sterk staaltje niet vooruit denken dus. Nieuw gebouwde schepen worden pas in 2024 opgeleverd.

De problemen zullen dus niet heel snel verdwijnen en wellicht zal je langer moeten wachten op je nieuwe auto. Maar, de voorpret duurt dan ook langer om dit artikel dan toch positief af te sluiten.