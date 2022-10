K-pop ster Jennie van Blackpink krijgt eigen Porsche Taycan

De superster Jennie Kim krijgt een persoonlijke op maat gemaakte Taycan van Porsche.

Tsja, als je beroemd bent openen er veel deuren. Dat is ook van toepassing bij deze Porsche. Deze wordt op maat gemaakt door de Duitse autobouwer voor Jennie Kim, a.k.a. Jennie Ruby Lane a.k.a JENNIE. Zij is een beroemde kunstenaar en popartiest in Zuid-Korea.

Persoonlijke Porsche Taycan voor Jennie Kim

Ze is pas 26 jaar oud, maar timmert toch al aardig aan de weg. Ze is lid van de populaire meidengroep BLACKPINK en is tevens soloartiest. In samenwerking met Porsche Korea heeft ze nu haar eigen persoonlijke droomauto gebouwd op basis van de Taycan 4S Cross Turismo.

Over smaak valt niet te twisten, maar we doen het toch. De ‘discrete’ highlights in “Paint to Sample” zijn Meissenblue aan de buitenkant en in het interieur. Net zoals een “Jennie Ruby Jane”-logo dat ze zelf heeft gemaakt, behoren deze upgrades tot de persoonlijke kenmerken van de auto. De auto komt in metallic zwart, wat een beetje saai is, maar wat wel past bij haar imago.

In contrast met de metallic zwarte afwerking zijn de 21 inch Exclusive Design velgen gespoten in Meissenblue. In overeenstemming met de wensen van de ster, werd de Porsche-typografie van de huidige 911-generatie (Type 992) gebruikt.

De logoprojector in de voorportieren projecteert wolken op de grond naast de auto. De naam van de artiest en “Sonderwunsch” verschijnen op de wielnaafafdekkingen. Ook het interieur is aangepakt, de eerder genoemde kleur blauw zien we hierin terug en de hoofdsteunen zijn versierd met wolken. De auto heet overigens “Taycan 4S Cross Turismo for Jennie Ruby Jane”.

Op maat gemaakt

Overbodig om te zeggen dat Jennie blij is met het resultaat. Ze heeft zeer intensief samengewerkt om zo haar eigen Porsche te kunnen realiseren. Ze is vooral trots op de visualisatie van de wolken die ze heeft ontworpen met de Porsche Exclusive Manufaktur-werkplaats in Stuttgart-Zuffenhausen.

Wat denken jullie? Heeft de popster een goede smaak of moet de auto maar lekker in Zuid-Korea blijven?