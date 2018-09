Nieuwe batterij laat je verder rijden in de BMW i3 (120 Ah)

BMW heeft de i3 en de i3s eidnelijk van een technische update voorzien. Oh, tevens is er nu een sportpakketje!

Iets meer dan een jaar geleden introduceerde BMW de nieuwe i3 en de i3s met onder meer een sterker accupakket. Het merk komt nu wederom met een update voor het kleinste BMW-i product. Niet zozeer een facelift zoals vorig jaar, maar een technische update met betrekking tot de batterij.

De modellen gaan schuil onder de naam BMW i3 (120 Ah) en i3s (120 Ah). Nieuw is de aanwezigheid van een 42.2 kWh accupakket met een capaciteit van 120 Ah. In het dagelijkse verkeer is de actieradius met zo’n 30 procent toegenomen. Dat was hard nodig. Ter vergelijking: met de introductie van de BMW i3 in 2013 was er sprake van 60 Ah en 22.6 kWh. De facelift van vorig jaar bracht deze waarden naar 94 Ah en 33 kWh.

De actieradius van de i3 (120 Ah) komt uit op 285 tot 310 kilometer aan de hand van de WLTP-meting. Bij het vorige model was dat 235 – 255 kilometer. Bij de i3s (120 Ah) is er sprake van een actieradius van 270 tot 285 kilometer. Voorheen was dat 235 – 245 kilometer.

Nieuw met deze update is de optie om een sportpakket te bestellen op de BMW i3. Wie deze optie aanvinkt, krijgt een i3 met een harder onderstel, straffere dempers, ophanging en vering. Daarnaast wordt een i3 met sportpakket 10 mm verlaagd. Tevens komt de optie met 20-inch wielen.