Tesla CEO Elon Musk aangeklaagd voor fraude

Er is stront aan de knikker.

De Securities and Exchange Commission, kortweg SEC, heeft Elon Musk aangeklaagd voor fraude vanwege mogelijke koersmanipulatie. Het hing al even in de lucht dat de Amerikaanse beurswaakhond de Tesla CEO zou gaan aanklagen en nu is er daadwerkelijk een zaak van gemaakt.

Dit alles heeft te maken met een opmerkelijke tweet die Musk de deur uitstuurde in augustus. De Tesla-man gebruikt Twitter als een soort ideeënbus. Overigens is Musk daar niet de enige in. De huidige POTUS heeft er ook een handje vol van. Musk deelde zijn idee om Tesla mogelijk van de beurs te halen. Natuurlijk had zo’n actie gevolgen op de koerswaarde van Tesla en volgens de SEC had Musk dit moeten overzien. Hij kwam er later weer op terug door te stellen dat Tesla niet van de beurs zal worden gehaald.

Bij de rechtbank in New York heeft de beurswaakhond de aanklacht ingediend. Volgens de SEC waren de berichten van Musk misleidend voor investeerders. De instantie pleit voor een geldboete en wilt door middel van de rechter mogelijk maken dat Elon Musk niet langer een taak als CEO kan uitvoeren. Bij geen enkel bedrijf. Daarmee pakt de beurswaakhond Musk hard aan, want Elon Musk is niet alleen CEO van Tesla, maar bijvoorbeeld ook de baas bij SpaceX.

Het aandeel TSLA op NASDAQ reageerde stevig op de aanklacht van de SEC. De koers daalde met 11 procent toen het nieuws naar buiten kwam. In een reactie zegt Musk dat de aanklacht ongerechtvaardigd is. Daarnaast gaf Musk te kennen dat hij diep bedroefd en teleurgesteld is. (via Bloomberg)