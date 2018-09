Agenten geen Max Verstappen in nieuwe Mercedes

Keine spielerei!

Na jaren afzien in die saaie Volkswagens gaat de politie ook rijden in auto’s van Mercedes en Audi. In de aanbestedingen neemt de politie altijd op dat ze een auto met een automatische transmissie willen. Dit is makkelijker voor de agenten. Een auto in ‘D-‘ rammen bij een noodsituatie gaat nu eenmaal sneller dan koppelen en zelf schakelen. Dit is ook één van de redenen dat agenten soms geen gordel dragen bij een spoedrit. Alles draait om tijd.

Mercedes levert op de B-klasse met automaat standaard flippers achter het stuur. De politie is daar echter niet blij mee. De schakelflippers van de geleverde B-klasses zijn daarom onklaar gemaakt. Dit tot ongenoegen van agenten. Intern klagen agenten over het feit dat de flippers letterlijk met kit zijn vastgelijmd. Een woordvoerder van de politie laat tegenover het AD weten dat dit een bewuste keuze is geweest. Men wil niet hebben dat agenten zelf met de flippers gaan schakelen. Alle aandacht moet op de weg en de omgeving zijn.

Helaas voor de agenten die straks in de B-klasse op pad moeten. Even een dikke downshift doen voor het nemen van een scherpe bocht zit er niet bij. Van een professionele oplossing kun je niet spreken. Het gebruik van kit om de boel vast te lijmen klinkt ietwat knullig.

Fotocredit: @kalslasie op Autojunk