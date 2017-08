Officieel: de vernieuwde BMW i3 en i3s

De milieuvriendelijke stadsrakker heeft een opfrisbeurtje gekregen!

BMW deed prima zaken met de i3 (rijtest) en dus wordt het model lichtjes bijgepunt in plaats van vervangen door een compleet nieuw type. De nieuweling krijgt een 33 kWh accupakket onder de kap, desgewenst is nog steeds een versie met range extender leverbaar op zowel de i3 als de i3s.

Meest in het oog springend is de nieuwe vormgeving. De ronde mistpitten zijn vervangen door langwerpige exemplaren, net als destijds bij de facelift van de vorige generatie Rolls-Royce Phantom het geval was en het nieuwe model krijgt volledige LED-koplampen. Daarnaast is de i3 vanaf nu leverbaar met nieuwe kleuren.

Je bent natuurlijk vooral benieuwd naar de i3s, een meer sportieve variant. Deze versie is van buiten herkenbaar aan de zwarte elementen, zoals de nieren in de neus. Verder ligt deze versie 10 millimeter dichter bij het asfalt en is de spoorbreedte met 40 mm toegenomen. Om ruimte te bieden aan de velgen werden de wielkasten licht uitgeklopt. Deze versie is overigens leverbaar met 20 inchers.

Specs

Zoals aangegeven heeft het accupakket nu een capaciteit van 33 kWh, da’s 11 kWh meer dan de vorige versie. Het vermogen blijft 170 pk bij een koppel van 250 Nm. De actieradius van de versie met range extender (een tweecilinder met 38 pk) komt op de NEDC-cycle uit op maximaal 300 kilometer.

De i3s is een stukje krachtiger. Deze versie krijgt 184 pk en 270 Nm. De standaardsprint is daarmee in 6,9 tellen achter de rug waar de reguliere versie er 7,3 seconden over doet. De normale i3 houdt bovendien op bij 150 km/u waar de “s” 160 km/u kan rijden. Voor de i3s wordt een bereik van 280 kilometer opgegeven.

Verder is de sportieve versie uitgerust met een snellere gasrespons en stuurt ‘ie scherper. Het interieur van beide versies kreeg ook een opfrisbeurt waar veel gebruik is gemaakt van gerecycled materiaal. Daarnaast zijn de veiligheidssystemen verder bijgepunt, evenals de rijhulpjes die het leven van de bestuurder gemakkelijker maken.

De auto wordt onthuld op de IAA die volgende maand in Frankfurt plaatsvindt, de nieuwe i3 en i3s staan in november bij de dealer.