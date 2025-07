Je kunt géén nieuwe Tesla Model S of X meer bestellen in Nederland

De Model S en X zijn geschrapt uit de configurator. Is dit definitief het einde voor deze modellen?

Het Tesla-gamma bestaat al jaren uit vier modellen: S-3-X-Y. Daar blijft het ook bij, want aan nieuwe modellen doet Tesla niet. Behalve de Cybertruck dan, maar daar hebben we niet zoveel aan in Europa. Het gamma krimpt alleen, want vandaag zijn de Model S en X uit de configurator verdwenen.

Als je momenteel naar de website van Tesla surft kun je alleen de Model 3 en Model Y nieuw bestellen. De Model S en Model X zijn enkel nog uit voorraad leverbaar. Dit is niet alleen in Nederland het geval. Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, Noorwegen en Engeland, zijn de auto’s uit de configurator gehaald.

Betekent dit dan het einde van de Model S en Model X in Nederland? Dat zou niet zo gek zijn, want de verkopen zijn verwaarloosbaar. In het afgelopen half jaar werden welgeteld 18 exemplaren van de Model S verkocht en 24 van de Model X. De Model S is ook al 13 jaar oud, dus het zou volkomen logisch zijn als Tesla de stekker eruit trekt.

Toch heeft Tesla vorige maand nog een update gelanceerd van de Model S en X. Ze zijn dus niet van plan om definitief te stoppen met deze modellen. De vraag is alleen of ze nog in Europa geleverd worden.

Die vraag hebben we voorgelegd aan Tesla Nederland. De reactie van Tesla is als volgt:

We hebben inderdaad de Model S en Model X tijdelijk uit de online configurator gehaald. We doen dit om het bestelproces te stroomlijnen. Klanten kunnen nu eenvoudiger kiezen uit lokale voorraad, waarin al geconfigureerde voertuigen beschikbaar zijn voor snellere levering. Wat betreft de vernieuwde versies: de recent gelanceerde, verfijnde Model S en Model X zijn op dit moment alleen beschikbaar in de VS. We hebben helaas geen informatie over wanneer (en of) deze modellen naar Europa komen.

Oftewel: het is nog onzeker of Model S en X nog terugkeren in de configurator. Maakt het uit? Eigenlijk niet. De Model S verdient credits als een van de meest invloedrijke auto’s van deze eeuw, maar deze auto is anno 2025 simpelweg niet meer relevant. Niet in Nederland in ieder geval.