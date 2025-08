Denk Honda soms dat de aanstaande kopers moeite hebben met parkeren?

Een onderzoek van Marktplaats wees uit dat veel Nederlanders het Spaanse benauwd krijgen bij het vooruitzicht van fileparkeren. We rijden liever een stukje door om een plekje te vinden waarin je gemakkelijk kunt parkeren. Ook rechttoe rechtaan je auto wegzetten blijkt nog een probleem te zijn. Tenminste, zo denkt Honda over haar klanten.

Net als bijna alle andere grote merken werkt Honda toe naar begin september. Dan is de IAA München waar veel nieuwe modellen en conceptauto’s worden gepresenteerd. Zo ook de nieuwe Honda Prelude. Na een afwezigheid van 24 jaar is de auto van Bassie en Adriaan helemaal terug.

Honda Prelude heeft al een eigen website

Bij de normale gang van zaken krijgen we een donker beeld te zien, wat marketingblabla en dan de volledige presentatie. Honda doet dat anders bij de nieuwe Prelude. De zesde generatie van de FF-auto (motor en aandrijving voorin) heeft zijn eigen Japanse teasewebsite. Je vindt er afbeeldingen van de nieuwe Honda, maar ook interviews met makers en tekenaars, een video van Tsunoda die het ding aan de tand voelt en een linkje naar een Prelude-TikTok-kanaal. Echt waar.

Dankzij de kietellink weten we alweer wat meer over de nieuwe Honda. De moderne Prelude is een hybride met een CVT-transmissie met een speciale sportstand. Helaas zegt Honda niets over een versie met een handbak.

Honda Prelude is extra makkelijk in te parkeren

Het ontwerp van de Prelude is geïnspireerd door ”het beeld van zweefvliegtuigen die vrij en grenzeloos door de open lucht zweven”. Maar dan wel een zweefvliegtuig die zelfs je schoonmoeder kan parkeren. Dat legt Honda-ontwerper Yoshihisa Yanagimoto uit.

”Om de positie van de banden visueel beter te kunnen zien, hebben we twee lijnen in de motorkap ontworpen, gezien vanaf de bestuurdersstoel. De lijn van de wielkast tot aan de deur loopt naadloos door en ook de binnenbekleding is zo ontworpen dat deze horizontaal soepel loopt. Dit maakt het gemakkelijker om de rijrichting te bepalen en maakt parkeren zeer eenvoudig”, zegt Yanagimoto.

Ik heb het hieronder voor de duidelijkheid omcirkeld. Handig of een beetje overdreven? Ik neig naar het tweede. De coupé wordt geen grote logge machine die je een paar keer moet steken voor je in het vakje staat, toch?

Meteen ook met een sportpakket

De aanloopwebsite heeft ook een tabblad genaamd ”originele accessoires”. Hier vinden we de Sports Style-uitvoering van de Prelude. Het setje extra onderdelen is all show, no go. Het uiterlijk wordt bijna overal opgeleukt. Denk aan nieuwe wielen, een bredere voorbumper, een diffuser en zelfs een kleine spoiler. Helaas dus geen onderhuidse aanpassingen.

Over een maand weten we nog meer over de Prelude. Wellicht dat Honda dan ook al wat richtprijzen gaat communiceren. Stuur je schoonmoeder op dat moment maar vast een Facebook-bericht om te melden dat haar volgende auto een prijs heeft.

