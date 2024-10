Video: Gifgroene 911 GT3 RS crasht in ochtendspits

Met een Porsche 911 GT3 RS in de opvallende kleur Signal Green fleur je een grauwe ochtendspits normaal lekker op. Nu was het vooral een schouwspel omdat de 911 een slippertje maakte.

De Porsche 911 GT3 RS, de nieuwste generatie, is een lekker opvallend apparaat. Enorme spoiler, enorm breed uitgezette wielkasten, enorm veel koolstofvezel en natuurlijk enorm veel performance. Het is meer een circuitauto dan een straatauto, maar aangezien er een kenteken op zit mag je ermee flaneren waar je wil.

911 GT3 RS crash

Zo ook in een Britse ochtendspits, op een lekker grauwe ochtend zoals we die hier ook goed kennen. Daar trekt zo’n 911 GT3 RS in de knalkleur Signal Green zeker wel de aandacht. Alleen was het dit keer niet alleen de auto en de specificatie. Nu viel de ‘3RS’ vooral op omdat deze achterstevoren op de rijbaan stond met een flinke schade aan de linkerzijde.

Wat er precies gebeurd is wordt niet duidelijk, een Ford Mondeo die bij het ongeluk staat zou er iets mee te maken kunnen hebben. Ook al heeft de GT3 RS een flinke sloot aan modificaties om zo stabiel mogelijk te zijn: een 520 pk sterke achterwielaandrijver in de regen heb je zo achterstevoren. (via @mjvaughanphotography op TikTok)