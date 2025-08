Nederlandse data wijst uit: verkeer in bebouwde kom is levensgevaarlijk!

Blijf buiten de 30- en 50 km/u-zone, ik herhaal, blijf buiten de 30- en 50 km/u-zone!

Ooit moeten we de heilige 0 verkeersdoden kunnen aantikken, toch? Dat het mogelijk is, bewijst Helsinki. Daar overleed niemand, maar dan ook echt niemand, naar aanleiding van een verkeersongeluk. Een van de redenen voor het veilige verkeer is de maximumsnelheid van 30 km/u. Tenminste, dat zou je denken.

Hier in Nederland zien we namelijk iets anders. Het SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar verkeersongevallen. Er is gekeken naar ongevallen waarbij één of meerdere personen ernstig gewond raakten tussen 2014 en 2023.

Ernstig gewonden in Nederlands verkeer

Hiervoor wordt de Maximum Abbreviated Injury Scale (MAIS) gebruikt. Deze schaal werkt vrij simpel. Er zijn zes categorieën: 1 is licht gewond, 6 is dodelijk. Om alleen de ernstig gewonden eruit te vissen, kijkt SWOV naar het letsel in de categorie 3 of hoger.

Wat blijkt? Meer dan de helft (54 procent) van de zwaar gewonden in het verkeer loopt het letsel op binnen de bebouwde kom op een 30- of 50-weg. Van alle ongelukken met ernstig gewonden gebeurde 35 procent op een weg waar je 50 km/u mag en 19 procent waar de maximumsnelheid 30 km/u is.

Kom je buiten de bebouwde kom, dan zijn de wegen waar je maximaal 60 km/u mag het gevaarlijkst. 10 procent van de slachtoffers had hier een ongeluk tegenover 3 tot 5 procent op een weg waar je 80 km/u of harder mag. Van een kwart van de ongelukkigen is het de maximale snelheid op de weg onbekend.

En op rijkswegen?

Het SWOV deed in een apart onderzoek ook nog wat uitspraken over de veiligheid op rijkswegen. Dit is ongeveer 4 procent van alle slachtoffers. Het grootste gedeelte hiervan maakt het noodgeval mee op de snelweg (76 tot 86 procent) in een auto of bestelbus (55 procent). Vooral ouderen zijn kwetsbaar op rijkswegen. In 47 procent van de gevallen betrof de ernstig gewonde een persoon van 65 jaar of ouder.

Dus, kom je weleens binnen de bebouwde kom? Wees dan extra alert. Dan komen we stapje voor stapje dichterbij een gebrek aan verkeersdoden.

Foto door @Gulli via Autoblog Spots