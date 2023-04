Superkekke Yep heeft een 40,6 inch scherm

Wat je er mee moet doen: geen idee. Maar je hebt ‘m wel eventjes mooi op de Superkekke Yep.

Vroeger was het al heel wat dat het navigatiescherm van een Mercedes-Benz S-Klasse met de W220-facelift een diameter kreeg van 5 inch. Dat was namelijk 3,5 inch bij het prefacelift-model. Tegenwoordig kijken we niet meer op van 10 inch. Sterker nog, dan heb je vaak te maken met het basis-scherm, voor het premium scherm zijn er nog meer inches beschikbaar. Vandaag hebben we de Baojun Yep voor je met een VEEL groter scherm.

Voordat we naar het scherm gaa, leggen we eventjes uit wat een Baojun Yep is. Dat is niet de auto van de meneer van Storage Wars die alleen maar YUUUUP kan roepen. Het is een klein terreinwagentje dat ons wat doet denken aan de Suzuki Jimny, gebouwd door SAIC-GM-Wuling. Uiteraard is het een elektrisch wagentje.

Scherm van de Superkekke Yep

Het meest in het oog springende detail is het krankzinnig grote scherm: 39,3 x 10,2. De stelling van Pythagoras leert ons dat dat een diameter is van 40,6 inch. Het is overduidelijk dat het zijn ontwerp ontleent aan dat van een smartwatch. Het meest bijzondere is echter niet het formaat of het design, maar de locatie. Het scherm bevindt zich namelijk aan de buitenkant, op de achterklep:

Het idee is dat deze auto de jongere Chinese automobilist moet aanspreken. En die willen zich graag uiten en dat kan met die scherm. Je kunt allerlei teksten en plaatjes af laten beelden op het scherm. Onze persoonlijke afbeelding is toch echt: ‘Hier had uw advertentie kunnen staan.’.

303 km

Dan de Baojun Yep zelf. Dat is een klein stadsautootje met een lengte van 3,381 meter. Speciaal voor @jaapiyo is de elektromotor op de achtras geplaatst. Het motortje levert een zeer bescheiden 68 pk en 140 Nm. De topsnelheid is begrensd op 100 km/u en als je de erg onrealistische CLTC-proef kunt reproduceren, haal je er 303 km mee.

Nu is de Baojun een typisch stadsautootje en daar is in dit geval de prijs ook naar. De Baojun Yep kost net iets meer dan 13 mille omgerekend. Met de nieuwe belastingen en een beetje subsidie die op komst is kun je in Nederland wegrijden voor zo’n 65 mille, waarschijnlijk…

Via: Car News China

